Agosto en Las Palmas de Gran Canaria: 10 bomberos y dos parques zonales cerrados la mitad de los días La negativa a hacer horas extras, unida a las bajas y las vacaciones, dejan a la ciudad con 10 agentes, cuando deberían trabajar 21 como dotación mínima

Un cartel reclama la incorporación de los interinos para evitar el cierre del parque de bomberos.

Rebeca Díaz y Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El incendio que se produjo en la Vega de San José este martes ha sacado a la luz la situación que se está viviendo en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria. La falta de personal obliga a cerrar los parques zonales, de modo que el central de Miller Bajo es el único que queda operativo. Por eso, las llamas de la calle Palma de Mallorca se apagaron con el agua de los camiones de Miller, a un cuarto de hora de distancia: el parque de Vegueta, a solo tres minutos, permanecía cerrado por carecer de agentes.

«La respuesta a este servicio se retrasó unos cinco minutos y no pasó nada más grave porque un policía nacional sacó a una persona minusválida del edificio incendiado», denuncia el representante de UGT en el cuerpo, Raúl Esclarín.

En lo que llevamos de agosto, las carencias de mano de obra y la negativa de los agentes a realizar horas extraordinarias -una decisión adoptada a principio de este mes- han llevado al cierre de los parques zonales: el de Vegueta ha estado inoperativo once de los veinte días de este mes; y el del Puerto, ocho días, según la información que facilitan los propios agentes.

Se cierran si no se llega a una dotación mínima operativa

¿Pero por qué se cierran los parques? El procedimiento habitual del SEIS es pasar revista a primera hora en cada uno de los parques. Si no se tiene una dotación mínima en estos cuarteles, por operatividad se concentra al personal en Miller Bajo -el puesto central- y se trancan los parques zonales. La dotación mínima está fijada en un acuerdo de 2017, si bien desde el Ayuntamiento se asegura que no es una obligación legal. Lo acordado hace ocho años establecía que en Miller Bajo debería haber, al menos, ocho agentes y dos cabos; en el Puerto, cinco agentes y un cabo; y en el de Vegueta, cuatro agentes y un cabo.

De acuerdo a estos cálculos, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria necesitaría, como mínimo, veintiún bomberos para atender el servicio. Sin embargo, en días como este martes, en la ciudad solo había once efectivos, y uno de ellos tuvo que quedarse en la centralita.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió que en estos momentos la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento está cubierta en más de un 80%, pero reconoció dificultades para cubrir todos los turnos en este mes debido a las vacaciones y las incapacidades temporales. Aun así, aseguró que se atienden las demandas de auxilio. Y declaró que, en el caso concreto del incendio de la Vega de San José, «se intervino con la máxima responsabilidad y diligencia».

Sin embargo, los bomberos ponen en duda estos datos porque la plantilla está cubierta solo en un 68% y porque la edad media del cuerpo es de 50 años, con lo que en los próximos años se verá reducida su dimensión todavía más si no se cubren las vacantes.

Las quejas de los bomberos

Darias no enumeró entre las causas que han obligado a cerrar los parques zonales este verano la negativa a reforzar los turnos, una decisión que se adoptó a principios de agosto como señal de protesta por la organización del servicio, la falta de medios humanos y el impago de las horas extraordinarias.

«Hasta ahora los refuerzos cubrían las carencias, pero cuando decidimos no reforzar, se notan las carencias», explica el representante de la Unión Sindical de Policía y Bomberos, Daniel Ojeda, quien cifra en casi un millón de euros la deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con los bomberos.

Pese a las carencias de personal, el Consistorio sigue sin incorporar a los 31 agentes que conforman la lista de reserva, que se constituyó hace ya varios años.

Estos reservistas reconocieron este miércoles que «seguimos sin ser llamados para la formación y, mucho menos, para la incorporación al servicio». Para ellos no tiene sentido que sigan a la espera cuando los interinos de Fuerteventura «entraron al servicio sin esa formación, que fueron adquiriendo mientras trabajaban».

El alto coste de la formación de estos agentes es uno de los obstáculos que frenan su incorporación.

Lo que pide el PP

Precisamente su ingreso es lo que pedía este miércoles el Partido Popular. Su portavoz, Jimena Delgado-Taramona, exigió a la alcaldesa que active «de inmediato todos los mecanismos oportunos para reforzar el cuerpo de bomberos de la ciudad».

Tras referirse al incendio del martes, la concejala del PP denunció que «la situación de la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria atraviesa uno de sus momentos más delicados de la historia reciente de la ciudad y no admite más dilaciones en la toma de decisiones que permitan una correcta gestión del servicio. Por ello, es inaplazable la incorporación de las 30 personas que integran la lista de reserva y que están disponibles para reforzar el cuerpo de bomberos». En su opinión, no solventar los problemas será una «imprudencia».