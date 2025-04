La vida hipotecada del bombero interino

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de abril 2025, 22:11 Comenta Compartir

La suya ha sido una vida hipotecada desde hace cinco años. En este lustro, han sufrido todo lo que padece un opositor y algo más. Las 31 personas que forman la lista de reserva del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria no solo no se han incorporado al cuerpo, algunos tampoco han podido recuperar la normalidad, pendientes siempre de que un día suene el teléfono y el Ayuntamiento les diga que empiezan a trabajar. «Dejas de hacer muchas cosas», explica uno de los afectados, «ya no vas ni a hacer deporte con tus amigos por miedo a lesionarte y no poder ser activado».

Seguir con trabajos temporales anclados en la esperanza de la llamada a listas a pesar de los cuatro años de espera les va minando ya la moral. Por eso, reclaman del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su incorporación al servicio. «Así no podemos seguir con nuestras vidas, esperando siempre para entrar», lamentan, «ya les hemos robado bastantes años a nuestras familias y a nuestros hijos».

La oferta pública de empleo para sumar 31 agentes al SEIS y configurar una lista de reserva con otros 30 se empezó a trabajar en 2017, pero las bases no se hicieron públicas hasta octubre de 2018. Como hubo que hacer algunos modificados, no fue hasta 2019 que ya estuvo todo el trámite preparativo completado. En febrero de 2020 se inició la primera prueba, en la que participaron unos 860 aspirantes, pero la irrupción del coronavirus frenó la marcha de la oferta de empleo público.

A fines de aquel año se retoman las pruebas y en mayo de 2021 se da por finalizada la oposición. Y, en septiembre de 2022, tras el periodo formativo obligatorio, los 31 agentes de la lista principal se incorporaron al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Sin embargo, la lista provisional no se oficializó. «Empezamos a reunirnos con los concejales de Personal y de Seguridad, pero nadie hacía nada», recuerdan los afectados, quienes participaron en el pleno municipal de febrero de 2024 para denunciar esta situación, cuatro años después del inicio de las pruebas.

En el Salón Dorado de las Casas Consistoriales, Abel Martínez reclamó la constitución de la lista de reserva para permitir su incorporación al servicio de Bomberos para cubrir determinadas carencias de personal. El bloqueo de este trámite no solo frenaba su acceso al puesto de trabajo para el que habían sido elegidos en la oferta de empleo público, sino que también les impedía aportar méritos a otros concursos.

Los agentes en la lista de reserva no solo ponían el foco en su interés por «vestirnos de bomberos», sino también en los beneficios que reportaría su incorporación al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria en términos de mejora de la seguridad ciudadana y de las condiciones laborales del actual personal del cuerpo de Bomberos.

Hay que recordar que, en estos momentos, las carencias de personal están obligando a realizar un gran número de horas extraordinarias, lo que implica un gasto económico para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, muchas veces la falta de agentes obliga a cerrar los parques zonales de La Isleta y de Vegueta, obligando a concentrar toda la respuesta del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desde el parque central de Miller Bajo.

Los agentes interinos entienden que la falta de bomberos puede llegar a afectar a la capacidad de respuesta del servicio y, por tanto, a la seguridad misma de los ciudadanos porque la sobrecarga de trabajo pueden comprometer la eficacia de los agentes en el desempeño de sus funciones. «¿Qué facultades tiene un bombero que ha estado trabajando en un turno de 24 horas y luego tiene 12 más de horas extras?», señalan.

La lista no implica incorporación

Finalmente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a principios de mayo de 2024, constituyó la lista de reserva de bomberos para cubrir vacantes y bajas de larga duración.

Desde el Consistorio capitalino se informó, a través un portavoz autorizado, que «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se comprometió a elevar a definitiva la lista de reserva, cosa que ya se realizó, pero hay que recordar que la existencia dicha lista no implica necesariamente el llamamiento automático de sus integrantes, ya que éste depende de las necesidades reales del servicio».

El grupo de gobierno asegura que, en estos momentos, la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se encuentra cubierta en un alto porcentaje.

En la plantilla aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el presente año, el SEIS está dotado con 319 plazas. De ellas, 135 son de agentes, categoría en la que hay 32 plazas vacantes (24%); otras 108 son de bomberos especialistas y ninguna está ocupada por su titular; y 31 más son de cabos, nivel profesional en el que hay diez plazas vacantes (32%).

En cuanto al resto de los mandos del SEIS, están vacantes todos los puestos de jefatura (1), oficial (1), suboficial mayor (2), suboficial (2) y cabo mayor (31). Y tampoco están cubiertas tres de las ocho plazas reservadas para sargentos.

A ello se añaden, como han denunciado los sindicatos, un envejecimiento progresivo de los trabajadores que conforman el SEIS, que tienen una edad media, en los tres parques de la ciudad, de unos 50 años.

Por eso, los agentes que configuran la lista de reserva del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria entienden que su incorporación podría servir para cubrir buena parte de las vacantes que todavía tiene el Cuerpo.

Ellos no comprenden que en Las Palmas de Gran Canaria se haya demorado tanto el proceso, cuando en otros cuerpos y en otras administraciones, en una situación similar, se ha podido proceder a la incorporación de los agentes en las listas de reserva de manera mucho más ágil. «En el Consorcio de Tenerife, los 40 agentes de la lista provisional no tardaron ni seis meses en entrar», aseguran los afectados, «y hoy están viendo si se les puede estabilizar la plaza».