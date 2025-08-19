Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal Tres personas fueron atendidas in situ por inhalación de humo | El fuego está ya controlado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 18:52 | Actualizado 19:42h.

Un incendio en la calle Palma de Mallorca, en el polígono de San Cristóbal (Las Palmas de Gran Canaria) alertó a los vecinos que divisaron una gran columna de humo negro saliendo de un edificio. El fuego, que se originó hacia las 17.40 horas en una de las viviendas, ya está controlado, según informa la Policía Local.

Las primeras averiguaciones sobre el origen apuntan a que podría estar en un caldero ardiendo en la cocina del domicilio. Tres personas fueron atendidas in situ por inhalación de humo, pero no fue necesario su traslado al centro hospitalario.

Hasta allí se desplazaron bomberos del parque de Miller Bajo para sofocar las llamas, ya que el parque de Vegueta y el de La Isleta estaban cerrados. En total acudieron a la Vega de San José nueve de las diez personas que estaban trabajando en ese momento, mientras que uno se quedó para atender la centralita. También intervinieron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Canario de Salud (SUC).