¿Por qué cerraron los parques de bomberos en Las Palmas de Gran Canaria? El Ayuntamiento dice que hubo 50 bajas injustificadas El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, anuncia que «Recursos Humanos va a actuar» por las incomparecencias al puesto de trabajo en agosto

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, atribuyó este martes a las bajas injustificadas de los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) el cierre de los parques de bomberos de Vegueta y La Isleta que fue especialmente notable en el mes de agosto. «¿Por qué se cierran los parques de bomberos?», expuso, «en la segunda quincena de agosto hubo 50 bajas laborales no justificadas. Si hay bajas no justificadas, los parques están cerrados».

El edil advirtió de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrirá procesos disciplinarios contra los empleados que no han justificado su ausencia. «Recursos Humanos va a actuar», argumentó Spínola, «se va a dirigir a los bomberos que están de baja sin justificar, les va a dar audiencia para ver qué dicen y, a partir de ahí, se continúan con los procedimientos establecidos».

El grupo de gobierno entiende que las bajas injustificadas están impidiendo cubrir las dotaciones mínimas de los parques. Su versión discrepa de la de los propios bomberos, que atribuyen los cierres de los parques zonales de Vegueta y La Isleta a la negativa a hacer horas extraordinarias –como medida de presión por la falta de medios humanos y materiales, así como los problemas en la organización del cuerpo-, junto a las bajas reguladas y las vacaciones.

Al menos dos semanas de agosto, en Las Palmas de Gran Canaria solo hubo diez agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, cuando debían trabajar 21 como dotación mínima.

En agosto, el responsable del servicio lanzó un comunicado interno, el 40/2025, por el que quedaban «suspendidos todos los tipos de permisos, debido a la imposibilidad de cubrir los mínimos establecidos conforme al Acuerdo de Mesa General de Negociación del 13/11/17. Solo se mantendrán las vacaciones previamente programadas y autorizadas, las cuales podrán disfrutarse conforme a lo establecido. Esta medida se adopta para asegurar la continuidad operativa y dar cumplimiento a los requisitos del mencionado acuerdo».

La acumulación de 50 bajas injustificadas denunciada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria supone un número importante en una plantilla compuesta por unos 120 trabajadores, de los que alrededor de cien son los que están activos de manera continua.

Spínola defendió la gestión del servicio de este mandato. Relató como logros «la mayor incorporación de agentes, que la plantilla está cubierta al 80% y la mayor inversión de la historia en este mandato». «Estos son los datos y las realidade», sentenció.

Pese a ello, el edil de Presidencia reconoció que el Ayuntamiento tiene que mejorar la organización del SEIS «y nos proponemos, a la mayor brevedad, convocar el puesto de jefe del servicio, que es clave».

Y recordó que el pago de las horas extraordinarias está limitado por un decreto del año 1986, que impide destinar más del 10% de la masa salarial del Ayuntamiento a los trabajos extras. En estos momentos, el Consistorio debe a policías y bomberos, fundamentalmente, el pago de este concepto referido al último trimestre de 2024 y todo lo que llevamos de 2025.

Francisco Hernández Spínola hizo estas declaraciones a unas preguntas realizadas por el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, quien recordó que «si todas las plazas estuvieran cubiertas, no sería necesario recurrir a las horas extras».