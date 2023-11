La tramitación del BIC de Las Canteras frena la construcción de un hotel en la calle Hierro

La tramitación de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Frente Ecléctico de la Playa de Las Canteras, y la suspensión de licencias que conlleva, ha tenido como consecuencia la paralización del proyecto de construcción de un hotel en la calle Hierro. Una resolución de la directora general de Edificación y Actividades, María Gracia Pedrero, ha suspendido el procedimiento de solicitud de licencia urbanística presentada por una empresa para la demolición de una edificación y la construcción, en su lugar, de un nuevo establecimiento hotelero, con seis plantas, la última de ellas retranqueada.

La suspensión, «con interrupción del plazo para resolver», se mantendrá «mientras se tramita el procedimiento de declaración del BIC y la sustanciación del mismo».

La parcela en la que se quiere construir el nuevo hotel se encuentra dentro de lo que se considera el entorno de protección del BIC Frente Ecléctico de la Playa de Las Canteras, que fue incoado en septiembre de 2022 y sometido a información pública un año más tarde, en octubre de 2023.

En junio del presente año, la entidad mercantil Acref Agency solicitó la licencia urbanística para la demolición del inmueble existente en calle Hierro 6 y la posterior construcción de un hotel.

Sin embargo, el 13 de noviembre pasado, los técnicos de la sección de Control Urbanístico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria determinaron que ni siquiera se podía entrar a valorar el proyecto «por encontrarse la parcela en situación de suspensión de licencias de demolición» conforme a lo dispuesto en el decreto» del Cabildo de Gran Canaria que dispone la incoación del expediente denominado BIC 03/2022 Frente Ecléctico de La Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, para su declaración como Bien de Interés Cultural.

En efecto, este decreto determina que «iniciado este procedimiento y durante la sustanciación del mismo, se aplicará inmediatamente y con carácter transitorio, el mismo régimen de protección que el previsto para los Bienes de Interés Cultural ya declarados y su entorno de protección». Por consiguiente, «solo se permitirán las obras y actuaciones que por fuerza mayor hubieren de llevarse a cabo, así como las de consolidación y conservación indispensables para preservar los valores patrimoniales».

Normalmente se define un entorno de protección de un BIC para «prevenir, evitar o reducir la incidencia de obras, actividades o usos que repercutan en el bien a proteger, en sus perspectivas visuales, contemplación, estudio o en la apreciación y comprensión de sus valores», tal y como establece la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.

La incoación del expediente del BIC bautizado como frente ecléctico de Las Canteras se inició después de que los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias decretaran la suspensión cautelar de las obras de demolición de la denominada casa del doctor Apolinario Macías, que habían sido autorizadas por el Consistorio capitalino.

El Ayuntamiento había dado permiso a los propietarios del inmueble a que demolieran el edificio para construir un bloque de cuatro pisos de altura y seis apartamentos. La casa no había sido nunca protegida porque hasta ese momento nadie había entendido que tuviera valores intrínsecos que proteger. De hecho, la configuración de la vivienda, que siempre había destacado por su balconada canaria, es del año 1972 y no tiene los valores que sí poseen los otros inmuebles del frente ecléctico (el hospital de San José, construido entre 1895 y 1928; la Iglesia de San José, la escuela y la casa de los padres Franciscanos, de 1905; la Comandancia de Marina, de 1913; y la casa de José Mesa y López, de 1923). De hecho, los otros edificios sí se encuentran protegidos en el catálogo municipal de protección debido a sus valores, pero no así la casa del doctor Apolinario Macías.

Es más, la Comandancia de Marina, la Clínica de San José y el edificio José Mesa y López tienen la máxima que dispensa la normativa, aparte del BIC, que es la integral, es decir, que todos los elementos del inmueble se tienen que preservar; mientras que en el de la clínica, el nivel de protección es ambiental, esto es, que hay obligación de preservar la fachada por su importancia en el entorno urbano.