El taxi se siente «discriminado» al quedar al margen de las bonificaciones a las guaguas De la lluvia de millones necesaria para que las guaguas sean gratis, al taxi no le llega ni un euro

De los 81 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado destinarán a que los clientes regulares del transporte público colectivo puedan subir a las guaguas de manera gratuita, a partir del año que viene, o los 40 millones de euros adicionales que se necesitarán, en un primer cálculo, para que las operadoras del transporte colectivo puedan reforzar sus flotas para atender el presumible incremento de la demanda, al sector del taxi no le llegará ni un euro.

Los taxistas de la capital gran canaria han denunciado su discriminación en la nueva planificación del transporte público en tiempo de crisis y reclaman que se les tenga en cuenta en la definición de las políticas anticrisis.

Los colectivos de taxistas consultados por este periódico no se oponen a que las administraciones faciliten el uso del transporte público, pero no entienden que en la definición de esta estrategia no se tenga en cuenta al sector del taxi.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot, considera que las ayudas que se plantean para los usuarios de las guaguas también podrían llegar a los clientes del taxi, si bien no del mismo modo, ya que estos últimos no disponen de bonos, como los primeros.

«Una de las posibilidades que se podría plantear sería la activación de bonos para mayores o para personas con movilidad reducida», expuso el representante del colectivo mayoritario, «serían tarjetas de cinco euros para la capital y podría darse bonos de diez o quince viajes de modo que así ayudas al ciudadano».

Chabot aclara que los taxistas no cobrarían más por prestar estos servicios, sino que el gran beneficiado sería el ciudadano.

Desde la ATAT consideran que todavía es pronto para conocer el impacto que tendrá la puesta en marcha del servicio gratuito de guaguas en la capital grancanaria. «Hay gente que piensa que esto va a beneficiar a las guaguas, pero otros consideran que las guaguas dejarán más gente atrás porque no podrán recoger a todo el pasaje» y eso podría beneficiar al taxi de manera indirecta.

«Un daño grave»

También opina que se puede producir un efecto rebote a favor del taxi el portavoz de la Asociación Proderechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), Gorky Bethencourt, ya que la experiencia de la bonificación del 50% del precio del billete de las guaguas, que se puso en marcha en septiembre, ha hecho que «personas que estaban hartas de esperar en la parada porque las guaguas iban llenas y no paraban, al final cogían un taxi».

En todo caso, para él lo importante es la exclusión del taxi en las políticas de fomento del uso del transporte público. «Se está discriminando a los usuarios del taxi», explicó, «si, al final, la actividad sufre una merma, se va a causar un daño grave».

Bethencourt criticó que el discurso político y mediático refiera la gratuidad del transporte público, cuando ninguna medida va encaminada a facilitar el acceso ciudadano al taxi.

«Es de recibo que se articulen también ayudas para nuestro sector porque si no, estamos ante una discriminación», apostilló, «estamos en un momento en que el sector está planteando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la necesidad de actualizar las tarifas por el brusco aumento del precio de los consumibles y, de repente, el transporte colectivo va a ser gratis».

Problemas económicos

El presidente de Autaxi-GC, Ramón Almeida, también critica los problemas económicos que afronta el sector. «El aumento del precio de los combustibles es de casi un 50% y, a pesar de eso, somos los olvidados» de las instituciones públicas.

«Nos sentimos discriminados por que no se pongan bonificaciones en los taxis», añadió este representante.

De momento, el sector del taxi de la capital grancanaria no se plantea la convocatoria de una manifestación o de algún acto de protesta, como se ha planteado ya en Santa Cruz de Tenerife.

Allí, según informó la cadena Cope, el presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, calificó la gratuidad de las guaguas y del tranvía como un «gran palo para el sector, como nos tienen acostumbrados en los últimos años desde las administraciones (...) mientras el taxi sigue hundiéndose».