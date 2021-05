Problemas de contratación afectan al suministro de agua potable a Bomberos

El tribunal de la oposición acepta repetir una prueba a 28 aspirantes

El tribunal encargado del desarrollo y la calificación del proceso selectivo para ocupar 31 plazas de agentes de bomberos ha aceptado la reclamación presentada por dieciocho opositores que fueron excluidos de la prueba de autoescala. Los afectados denunciaron que no se grabó la prueba y criticaron la forma en que se cronometró el examen.

Ahora, el tribunal emplaza a los veintiocho opositores que fueron descalificados en esa prueba a que se presenten el próximo 14 para repetirla.

Asimismo, se aclara que los pasen a la siguiente fase del proceso selectivo -el circuito de orientación- también serán grabados.

La decisión del tribunal ha generado malestar en parte de los opositores que superaron las pruebas, que se están planteando en este momento llevar a juicio la continuidad del proceso selectivo, por entender que la repetición de la prueba a los que fueron excluidos vulnera el principio de igualdad de oportunidades que debe regir la oposición.

Las personas que están promoviendo la judicialización del proceso selectivo consideran que no se puede dar segundas oportunidades a quienes quedaron excluidos. Para ellos, resulta injusto para los 133 opositores que han ido pasando todas las pruebas que se repita una fase que fue calificada a todos por igual. Además, alegan que en las bases de la oposición no se detallaba que las pruebas tuvieran que ser grabadas, de ahí que no se comparta la adopción de un nuevo criterio cuando ya está en marcha el proceso de evaluación.

La convocatoria para la provisión de 31 plazas de agentes de bomberos en la capital grancanaria es un proceso que se inició en octubre de 2018