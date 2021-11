Bomberos en estado de «colapso técnico»

Imagine que un bombero va a apagar un incendio o a participar en un rescate y se cae del camión porque la puerta se abre. No ha pasado solo una vez, ni dos..., según el delegado de Comisiones Obreras (CC OO) en el servicio de extinción de incendios y salvamento, Víctor Monzón, ha ocurrido ya cuatro veces. «La flota de Bomberos es un cementerio de elefantes, con vehículos que ya deberían estar retirados», denunció.

Este sindicato y la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) han suscrito un escrito en el que advierten de que las carencias que tiene el cuerpo de bomberos «están llevando al servicio al colapso técnico por no poder funcionar con normalidad».

Las dos entidades sindicales aseguran que la situación que se vive es de «máxima gravedad». Por eso, no solo solicitan al alcalde, Augusto Hidalgo, y al concejal de Seguridad, Josué Iñiguez, la elaboración de un plan director para solucionar todas las carencias, sino que también anuncian la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y de una queja ante el Diputado del Común «por el anormal funcionamiento de la Administración con un servicio esencial a la población de Las Palmas de Gran Canaria, sin los medios necesarios adecuados y suficientes, además de seguir sin convenio con la Autoridad Portuaria».

Este camión fue adquirido en 2016. / Juan Carlos Alonso

El representante de USPB, Daniel Ojeda, no duda en calificar la situación como «el mayor abandono de bomberos en los últimos veinte años». Y apunta, como primeros ejemplos, la antigüedad de la flota y la carencia de ropa de intervención.

Recuerdan que el último camión que se compró, en el año 2016, no se utiliza. «No se ha usado», expuso Ojeda, «se utiliza para actos como presentar los drones pero nada más porque no cabe por muchas calles y, además, se ha averiado en dos ocasiones los tres peldaños hidráulicos que se despliegan».

«Está siempre aparcado», prosiguió Monzón, «se usa como parapeto por las medidas antiterroristas». El representante de CC OO también advierte de los problemas que puede generar la proliferación de bolardos o los elementos de separación de los carriles de la MetroGuagua en diferentes puntos de la ciudad. «Hay veces que nos las vemos y deseamos para encajar el coche escala» en un servicio.

Desde USPB se añade que el servicio debe dinero a más de diez proveedores, con lo que en muchos casos no se reciben repuestos para los camiones. «La flota está apañada», dice el representante de USPB, «los camiones tienen más de veinte años».

Estado de las habitaciones, ventanas y baños en algunos parques. / C7

En la denuncia se cita que los equipos de intervención están estropeados y sin posibilidad de reemplazo «ya que no existen equipos ni siquiera para sustituir en caso de tener que lavar los personales». De hecho, se asegura que los bomberos de la capital grancanaria son «el único servicio en Canarias que no posee ropa técnica para rescates y/o incendios forestales».

Además, critican que hace más de un año que no se reparte ropa de parque y que todavía no existe convenio con la Autoridad Portuaria. El listado de carencias se completa con el hecho de que una parte del gimnasio está inutilizado por el riesgo de caída de las ventanas; ascensores fuera de servicio; una plaga de mosquitos en el parque central por el deterioro de los bajantes; caída del falso techo por humedad en una oficina; y dormitorios en los que las puertas no cierran, las ventanas carecen de persianas o están afectadas por humedades.

Por si fuera poco, los dos representantes sindicales lamentaron que la edad media de la plantilla está en torno a los cincuenta años. Y que las plazas vacantes, las bajas y las jubilaciones están exprimiendo las fuerzas de los agentes.

Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto de esta denuncia de CC OO y USPB.

Críticas de la oposición

Quienes sí se manifestaron fueron los concejales de Ciudadanos y de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, José Guerra y David Suárez, respectivamente.

Así, el edil de la formación naranja considera que es «inconcebible que los bomberos trabajen en esas condiciones, con estructuras tan básicas para su puesta a punto como el gimnasio o los ascensores fuera de servicio».

Guerra considera que es necesario «establecer una mesa de trabajo con el fin de elaborar y desarrollar un pacto en materia de seguridad ante las carencias denunciadas por el servicio de extinción de incendios y salvamento y las que también afectan a otros servicios elementales en materia de seguridad».

Para David Suárez, el alcalde «sigue menospreciando al servicio de extinción de incendios y salvamento» al no cubrir las vacantes que tiene la plantilla. «Todo esto se suma a la precariedad del parque móvil, con vehículos de intervención de más de veinte años de antigüedad y que ya están obsoletos», planteó, «solo se han puesto parches que no dignifican a un servicio que pone en riesgo la vida de todos sus trabajadores en cada intervención».

Asegura que ni a Hidalgo ni a ningún otro concejal de gobierno «le importa lo más mínimo resolver la precariedad en la que se encuentra este servicio».