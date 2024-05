La Policía no cobrará las horas extras del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria antes de 2025, según USPB

Las horas extras realizadas por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria durante los últimos carnavales no serán abonadas en las nóminas de los policías locales antes de que se inicien los carnavales de 2025. Así lo cree el secretario general de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB), Víctor García, quien denuncia que tras el abono, el pasado mes de febrero, del periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2023, el Ayuntamiento solo tiene 350.000 euros para lo que se genere este año.

Se trata de una cifra que no puede atender todas las obligaciones. Hay que tener en cuenta que en 2023 se cubrieron con horas extraordinarias eventos que costaron más de 3 millones de euros, si se cuenta a policías, bomberos, agentes de movilidad y trabajadores de la administración general.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como cualquier otro municipio, tiene una cantidad máxima que puede disponer para horas extras, que es un 10% del capítulo de personal. En este municipio, la cantidad asignada para ello en el presupuesto de 2024 fue de 2,9 millones de euros. Sin embargo, en febrero se pagaron 2,55 millones de euros por las horas extraordinarias realizadas en los diez últimos meses de 2023. Y eso deja una cantidad (350.000 euros) que solo podrán cubrir los trabajos de enero, pero no los realizados durante los carnavales. «Nos van a solicitar que hagamos horas extra en el carnaval de 2025 sin haber pagado las de 2024», expuso García.

Por eso, la USPB ha solicitado que se paguen las horas extraordinarias con cargo al plus de productividad, de forma que las horas extras se establezcan como un aumento de jornada por planificación de eventos.

¿Se usa la partida de productividad? En 2023, no

Se trata de una propuesta que no tiene repercusiones presupuestarias, teniendo en cuenta que este concepto salarial no se aplica y la consignación presupuestaria que tiene pasa de manera casi completa al remanente de tesorería, es decir se queda como dinero no empleado. En el presupuesto de 2023, de los 3 millones de euros con que se consignó la partida, se quitaron 983.322 euros, de modo que finalmente se quedó con 2,02 millones. De ellos, solo se reconocieron obligaciones de pago por importe de 14.801,33 euros, lo que supone un nivel de ejecución del 0,73%. Sobró, por tanto, algo más de dos millones de euros, que no se utilizaron.

«El pago de las horas extras con cargo a la Productividad se ha hecho ya en Sevilla, para la Semana Santa, y en San Bartolomé de Tirajana», expuso García.

El representante de USPB entiende que esta solución evitaría acumular deuda ya que con cargo al presupuesto de la productividad se podría hacer el ingreso en los dos meses siguientes a la realización de las horas extras.

El acuerdo «incluye un mínimo de cuatro fines de semana al año extras fijados y retribuidos una vez realizados por un importe en Productividad por aumento de jornada por necesidades de servicio y carga de trabajo, que supone entre 550 y 650 euros por fin de semana, a negociar». En opinión de Víctor García, el presupuesto que se dejaría de cargar a las horas extras es de 1,5 millones de euros.

También se prevé un paquete de cuatro jornadas establecidas para dar respuesta a necesidades de servicio, por 1.800 euros.

En cuanto a la asistencia a juicios, USPB recuerda que la acumulación de días está siendo un problema por falta de personal. «Es completamente viable pagar cada asistencia a juicio con Productividad y la propuesta que hacemos es de 150 euros por cada juicio o asistencia a diligencia previa, que se abonarían cada 6 meses (salvo viabilidad de fiscalizar antes) en un sólo expediente conjunto de todo el personal municipal», propone Víctor García, quien calcula que tendría un coste de 170.000 euros.

Desde USPB también se insiste en la necesidad urgente de sacar adelante el expediente de modificación sobre las jornadas de libre disponibilidad (URO) que se pagan con complemento específico variable y que, en la actualidad, está en Personal porque la Intervención ha solicitando cambios en el expediente. «Entendemos debe de intervenir directamente la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, pero de no desbloquearse, proponemos la posibilidad de retrotraernos al acuerdo anterior de las 3 jornadas para el 2025 con una disposición transitoria a la URO de 4 jornadas, una vez se pueda fiscalizar y aprobar por la Junta de Gobierno».

Detrás de todo estos problemas late la falta de personal que padece la Policía Local. Todavía no ha finalizado la convocatoria para incorporar 45 agentes, queda por convocar otras 37, así como los mandos intermedios. «Y que la oferta pública de empelo que se apruebe este año contemple plazas de Policía Local y de oficiales, además de las plazas de mandos intermedios y escala superior vacantes para que puedan convocarse», expuso USPB.