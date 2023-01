Personal denunció el clima laboral «insostenible» creado en la Asesoría Jurídica

La denuncia contra el coordinador de Hacienda

El escrito que firma la directora general de Administración Pública del Ayuntamiento, Mercedes Cejudo, también hace mención a la «actitud de hostigamiento y malas formas» que atribuye a la directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez, en el caso de la denuncia en Fiscalía contra otro alto cargo municipal, en este caso, el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda.

«Durante la tramitación del referido expediente, las llamadas y exigencias de la directora general de Asesoría Jurídica respecto del mismo fueron continuas, en lugar de mantenerse al margen», expone Cejudo, quien explica que «no tenía sentido» que desde Recursos Humanos se instruyera un expediente disciplinario porque el coordinador de Hacienda «se encuentra por encima del propio servicio en sentido jerárquico».

En la explicación de este caso se hace referencia a la contestación, por correo electrónico, de Benítez a una solicitud de información. De acuerdo al relato de los hechos que hace Cejudo, el 20 de junio de 2022 se contestaba lo siguiente: «Buenos días, menos mal que recibo respuesta porque sólo me quedaba fiscalía».

La directora de Administración Pública entendió estas palabras como una «advertencia de que, si Recursos Humanos no actuaba, tendría que ir a fiscalía, lo que no tiene sentido en cuanto que la potestad disciplinaria no la ostentan ni la Jefatura de Servicio ni la Jefatura de Sección, sino que, como cargo directivo, se requieren las necesarias instrucciones desde la Alcaldía para actuar».

Es más, le recuerda que «las competencias de la directora general de Asesoría Jurídica acaban con la formulación de la denuncia de los hechos que estima constituyen infracción, pero sin que pueda ir más allá a la hora de exigir información o situación del trámite correspondiente (...) no siendo de recibo ni las amenazas ni las advertencias que, en ningún caso, deben influir en quienes sean competentes para adoptar la resolución que estimen más ajustada a derecho a la vista del resultado de las pruebas que en su caso se practiquen».