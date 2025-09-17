La patineta pública sigue atascada y no volverá a circular por Las Palmas de Gran Canaria antes de 2026 El Ayuntamiento valora los costes del servicio, que no se presta desde que en 2024 una sentencia anuló su puesta en marcha

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La Sítyneta no volverá a circular por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, como pronto, hasta final de año o principios del año próximo. El servicio de alquiler público de patinetas eléctricas, que opera desde septiembre de 2023, se paralizó en 2024 a consecuencia de una sentencia que anuló la resolución del concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, por la que se atribuyó a la Sociedad de Aparcamientos (Sagulpa), de modo provisional, la gestión directa del servicio. Desde entonces, el Consistorio está tratando de corregir los fallos en los que se basó el juez para anular la orden municipal.

La sentencia que anula la atribución a Sagulpa es la culminación de un procedimiento judicial que inició la anterior portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, quien denunció la falta de competencias que tienen los concejales para crear un servicio público, algo que solo se puede realizar a través de un acuerdo plenario por parte de la Corporación.

El edil detalló ayer que se está armando un expediente para dotar de seguridad jurídica no solo a la Sítyneta sino también a la Sítycleta. Hay que recordar que los dos servicios se iniciaron con el mismo procedimiento, una encomienda a Sagulpa por parte del concejal de Movilidad, pero solo en el caso de la patineta pública fue recurrido por el PP, que empleó, años antes, el mismo procedimiento denunciado para impulsar la bicicelta pública.

«Eso nos llevará un poquito más de tiempo», detalló Ramírez, «Me gustaría poder decir que ojalá antes de que acabe el año podamos aprobarlo de manera definitiva, pero tiene que pasar por varias fiscalizaciones del Ayuntamiento, como Asesoría Jurídica, Intervención..., que tienen otros ritmos, pero bueno, el trabajo por lo menos ya lo estamos haciendo». En estos momentos se están haciendo los cálculos de costes del servicio para incorporarlos al expediente.

La Sítyneta llegó a contabilizar 1.700 alquileres en los dos primeros meses de uso.

José Eduardo Ramírez también informó de que se está ultimando el texto de la ordenanza de la futura zona de bajas emisiones de Alcaravaneras, un espacio delimitado por las calles Pío XII, Pí y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas en el que se restringe el acceso en coche privado para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que se está haciendo es corregir la norma en función de los problemas que han tenido las ordenanzas en otros puntos del país y los recursos a los que se han enfrentado.

En principio, la idea es someter la nueva norma de las zonas de bajas emisiones al Pleno municipal antes de noviembre, aunque no entrará en vigor hasta el próximo año.

En cuanto a la definición del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el concejal adelantó que incluirá nuevos retos como el transporte a demanda.

El edil también se refirió a la MetroGuagua y adelantó que urbanismo sacará en breve la licitación del paso subterráneo de Santa Catalina, mientras que el Gobierno de Canarias hará lo mismo con la licitación del tramo de Vegueta, «antes de acabar el año».

Metrominuto Puerto-Canteras

Por otro lado, el Ayuntamiento presentó ayer el avance del metrominuto Puerto - Canteras, un plano esquemático que calcula distancias y tiempos a pie entre puntos de interés (centros educativos, mercados, paradas de guagua, equipamientos culturales y deportivos, playa de Las Canteras, etcétera).

Esta herramienta, un tipo de mapa sinóptico y esquemático que utiliza una iconografía inspirada en los tradicionales planos de metro, mostrando las distancias a pie entre los puntos más característicos de una ciudad, ha sido probada con éxito en diferentes ciudades y facilita que residentes y visitantes comparen alternativas al coche para desplazamientos de corta distancia, reforzando la identidad caminable del distrito.

«Queremos que caminar sea la opción fácil: con aceras cómodas, cruces seguros y buena información, cada vez más personas podrán dejar el coche en casa para los trayectos cortos», expuso José Eduardo Ramírez, «el metrominuto es un recurso pedagógico y práctico que demuestra que la mayoría de nuestros recorridos habituales se pueden hacer a pie en pocos minutos».

Estas declaraciones las realizó en la jornada técnica y participativa que dirigió este martes la directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan, Ana Montalbán, quien repasó indicadores de caminabilidad recogidos por el estudio 'Callegrafías' -como continuidad de aceras, permeabilidad de la red, proximidad a equipamientos o calidad de intersecciones- para orientar la toma de decisiones y priorizar intervenciones en los barrios, con el objetivo de vincular datos y experiencia ciudadana para que cada actuación tenga un impacto real en la vida diaria.

Según este estudio, el 68,1% del espacio urbano está dedicado a los vehículos en circulación o aparcados mientras que únicamente el 31,9% está destinado a las personas. «Un desequilibrio que desde el Ayuntamiento estamos intentando revertir con una apuesta convencida por la movilidad sostenible y con políticas firmes y que han servido de referencia para otras urbes canarias», señaló Ramírez.