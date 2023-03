Las nuevas tarifas que propone la Mesa del Taxi dejan la carrera media en 6,7 euros, un 19% más

Las nuevas tarifas del servicio municipal del taxi, aprobadas por la Mesa Municipal del Taxi con el respaldo de la mayoría del sector y del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dejarán la carrera media en la ciudad en unos 6,7 euros, casi 1,1 euros más que en la actualidad.

Con los precios en vigor ahora, para un trayecto de unos cuatro kilómetros -la distancia media recorrida por un taxista, de acuerdo al último estudio encargado por el Consistorio capitalino-, el cliente tendría que desembolsar alrededor de 5,63 euros. Cuando sea de aplicación el nuevo cuadro tarifario, el aumento de precios rondará un 19%.

Las cifras que se aportan en esta noticia proceden de diversas consultas realizadas entre los profesionales del sector del taxi. Y se han hecho sobre la base de un trayecto medio, esto es, el que recorre cuatro kilómetros, con cuatro minutos de espera. Además, se ha tenido en cuenta la ponderación que hacen los técnicos en el informe económico que sirvió de base para que el Ayuntamiento hiciera sus dos propuestas de actualización de precios. De este modo, se aplica una ponderación del horario diurno (82% de los servicios) y del nocturno (18%), tanto en el concepto de bajada de bandera como en el de kilómetro recorrido.

LOS CONCEPTOS Bajada de bandera. Registra tres incrementos: 22,92% (diurna), 21,67% (noches y festivo) y 20,83% (navidades).

Kilómetro. Aquí los incrementos oscilan entre el 21,4% (diurno) y el 20% (festivo). Y se crea el de festivos (0,9 euros).

Hora de espera. La diurna sube un 10,34%, mientras que la nocturna lo hace un 20%. Se crea la de festivos (18 euros).

Suplementos. Solo crece el de Nochebuena y Nochevieja cuando la carrera no llegue a 5,6 euros (+10,71%).

En las consultas realizadas al secto,r se fija una horquilla de precios por estos cuatro kilómetros entre los 6,3 y y los 6,9 euros.

Lógicamente, estas cifras son solo promedios orientativos. La factura final de un trayecto de 4,4 kilómetros hecha por un taxista este miércoles, entre las 13.19 horas y las 13.35 horas, alcanzó los 6,85 euros con las tarifas actuales, lo que supone un 22% por encima del promedio. «Esta factura es algo más cara porque cogí la caravana», explicó el taxista que mostró la factura del recorrido entre el centro de salud de Alcaravaneras y el Guiniguada.

En este caso, con un tiempo de espera de ocho minutos y medio, el cliente habría pagado al final alrededor de 8,14 euros.

Bajada de bandera

Buena parte del aumento que traen los nuevos precios se explica por el hecho de que en la bajada de bandera (que no altera la distancia cubierta de 1.032 metros) no solo se incluye la actualización de tarifas (20 céntimos) sino también la compensación no abonada durante cuatro años por la eliminación de la tarifa 3 en 2018 y la equiparación de precios entre el municipio capitalino y su extrarradio.

Este concepto se cuantificó en 35 céntimos, lo que explica que la bajada de bandera sea el concepto que más sube: un 22,92% en horario diurno y un 21,67% en horario nocturno y festivos.

El caso de las noches resultan más rentables. Aquí los ingresos pueden aumentar hasta un 21%, lo que supone dos puntos porcentuales por encima del servicio diurno. En este caso, una carrera de cuatro kilómetros puede alcanzar hasta los 7,7 euros frente a los 6,35 euros actuales. Aquí el trayecto medio se encarece en casi 1,4 euros.

Esto se explica por el interés del Ayuntamiento en conseguir que haya una mayor oferta de taxis por las noches, en especial los fines de semana, donde hay grandes dificultades para conseguir taxi por la falta de conductores y el aumento de la inseguridad.

Estos porcentajes superan el 14,71% de incremento que cifró la Mesa Municipal del Taxi cuando entren en vigor los nuevos precios. Y es lógico ya que ese porcentaje refleja un promedio entre los conceptos que más suben -como la bajada de bandera- y los que se mantienen invariables, como es el caso de algunos suplementos.