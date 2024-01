La MetroGuagua ya mira a 2027 y obliga a retrasar los planes de la bici y de movilidad de los riscos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes una modificación de las actuaciones incluidas en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que prima el desarrollo de la MetroGuagua a costa de retrasar los planes de la bicicleta y el de la implantación de escaleras mecánicas y ascensores en los riscos de la ciudad.

La distribución de anualidades incluida en el convenio permite otear ya el horizonte de 2027 para la MetroGuagua, pues se incluyen partidas hasta ese año, una vez constatada la pérdida de la subvención de 10 millones de euros concedida por el Estado para la construcción de la estación de guaguas de Hoya de La Plata, cuyo contrato fue resuelto por el Ayuntamiento en noviembre de 2023 debido a la paralización de la obra. «Resulta necesario licitar nuevamente el proyecto referenciado e incluirlo en el Fdcan, por no contar con financiación, ya que, por los problemas surgidos en la obra, la subvención concedida por el Ministerio deberá reintegrarse», recoge el documento firmado por la alcaldesa, Carolina Darias, y aprobada ahora por Pleno.

Este cambio supone una inyección económica extra para la MetroGuagua, que pasa de ocho millones de euros en el anterior convenio a 15,7 millones de euros en el nuevo.

El crecimiento de los fondos para MetroGuagua fagocita otras iniciativas como la del plan director de la bicicleta (de 7,5 millones pasa a 2,2 millones de euros) o el de accesibilidad vertical en los riscos (de 4,26 millones a 2 millones).

Así, respecto a la bici, se justifica la medida alegando que «se decide posponer el inicio de esta actuación al ejercicio 2025, debido a que se consideran prioritarias las obras ligadas a la mejora del transporte y que, además, deben realizarse con carácter previo a los Planes Directores de la Bicicleta». Estos recibirán su impulso principal entre 2026 y 2027 (1,5 millones de los 2,2 millones totales).

En cuanto al desarrollo del Plan Director de Accesibilidad Vertical (Conexión Ciudad Baja con Ciudad Alta y Riscos), «se propone posponer esta actuación, por resultar prioritarias las actuaciones de transporte y finalizar los trabajos inconclusos que quedaron pendientes con la obra de Emergencia del Paseo peatonal situado en el norte del barrio de San Cristóbal». La creación de nuevos ascensores y escaleras mecánicas en los barrios queda emplazada sobre todo a 2027, en lugar de la previsión inicial, que era entre 2024 y 205.

Otros cuatro proyectos se ven obligados a retrasarse: la obtención de las charcas de San Lorenzo, el frente marítimo de Santa Catalina, el parque del Sanapú y la rehabilitación del Pueblo Canario.

Así, la recuperación de las charcas de San Lorenzo no se reactivará hasta 2026, tras pasar la partida en que estaba incluida de una dotación inicial de 7,92 millones de euros a menos de un millón de euros ahora; la ampliación de la zona peatonal entre el Arsenal y el Club Náutico pierde casi nueve milloens de euros y redirige sus esfuerzos a la reparación de emergencia del paseo marítimo de San Cristóbal ante las dificultades para obtener el suelo entre la Base Naval y el club privado; el parque del Sanapú se deja casi cuatro millones de euros debido a que tiene que esperar por que se acabe la obra de la MetroGuagua a su paso por el parque de Santa Catalina; y la rehabilitación del Pueblo Canario reduce sus fondos en casi dos millones de euros porque «a fecha actual no se dispone de la autorización del Cabildo de Gran Canaria para las actuaciones previstas de rehabilitación en el Museo Néstor, razón por la que no se podrá iniciar la licitación de las obras en el plazo previsto, resultando imposible llegar a certificar en la anualidad 2024 el importe establecido en el Convenio, que asciende a 1,5 millones de euros».

Sí se ven beneficiados de la nueva configuración del Fdcan las iniciativas de la capitalidad cultural europea de 2031 y la construcción y rehabilitación de viviendas sociales.

Respecto a la primera, el anterior convenio no incluía cantidad alguna para 2024 para impulsar la candidateura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura. Ahora se inyectan 19 millones de euros extra (se pasa de 7,3 a 26,4) para redactar los proyectos y acondicionar edificios como el antiguo cine Guanarteme y el Fyffes.

En cuanto a las viviendas sociales, se incluye esta nueva partida, con siete millones de euros, para «cubrir la aportación municipal con obras ya licitadas y en marcha».

El Fdcan que ahora se altera pasó en octubre por el pleno. El Gobierno canario firmó con el Cabildo de Gran Canaria una dotación de 508 millones de euros, de los que 306 se quedan para gestión directa y el resto se traslada a los municipios, con el compromiso de una aportación igual por parte de los ayuntamientos. En este caso, a Las Palmas de Gran Canaria le correspondía 41,7 millones de euros.

Tras justificar la urgencia de la inclusión de los cambios del Fdcan en el orden del día del pleno, el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, destacó que lo que se aprueba es un reajuste de actuaciones para adecuar la financiación a los tiempos de ejecución de las obras. «No hay prioridades, todos los proyectos tienen la misma importancia», expuso.

El edil anunció que habrá nuevas modificaciones, «dependiendo de lo que sucediendo en cada una de las actuaciones».

El PP, en cambio, entiende que el gobierno municipal sí marca prioridades en su rediseño de los fondos. «Desde octubre, el frente marítimo es 9 millones menos importante; el Museo Néstor es 1,8 millones importante; el parque del Sanapú, 3,8 millones menos importante; la red de miradores, 4 millones menos solo dos meses después de haberlo debatido en octubre; y prácticamente se quita toda la financiación para la recuperación de humedales», expuso el concejal Gustavo Sánchez.

En su opinión, se ha perdido la oportunidad de hacer valer el peso poblacional de la ciudad en el reparto de fondos del Cabildo. «Solo nos ha tocado el 21% de lo que se repartió, cuando nuestra población es el 44% de la de la isla», indicó el edil, «nos tenían que haber concedido 89,5 millones de euros».

Para la concejala Clotilde Sánchez (Vox) resulta fundamental que el Fdcan sea un marco dinámico de financiación porque eso permitirá al gobierno acabar las obras previstas en el convenio fijado de modo inicial para el periodo 2016-2020. «Esperamos que en algún momento se llegan a terminar las permanentes obras de Las Palmas de Gran Canaria», expresó. «Dicen que quieren fomentar el valor turístico de Las Palmas de Gran Canaria», añadió, «hoy estará residenciado en un valor arqueológico porque la ciudad está llena de excavaciones».

También entiende que el grupo de gobierno prioriza actuaciones como la MetroGuagua en detrimento de otras el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez. «Es llamativo que se pierda el plan de movilidad vertical, que no se disponga del suelo de la Base Naval, que no se disponga de autorización del Cabildo de Gran Canaria para la reforma del Pueblo Canario o que se reserve el dinero para la MetroGuagua cuando sabemos que la rescisión del contrato de la estación de Hoya de La Plata está judicializado».