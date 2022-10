La mejora del acceso al Confital tropieza con la Intervención

El Ayuntamiento desbloqueará este viernes la licitación del proyecto de acondicionamiento de los accesos al Confital, que fue dotado económicamente por el Gobierno de Canarias con 1,81 millones de euros el año pasado. Para ello, el Pleno deberá levantar los reparos que la Intervención General puso al expediente y que obligaron a paralizar el proceso por el desacuerdo manifiesto con el servicio de Urbanismo.

La propuesta que subvencionó el área autonómica de Turismo tenía como objetivo el acondicionamiento de «los accesos a la playa del Confital debido al riesgo de desprendimientos (...), que se agrava en función de las condiciones climáticas», y que supone «un peligro constante para los usuarios».

Para ello, se tenía que ejecutar unas obras de siete meses de duración que consistía en la renovación de los muros «en estado ruinoso» en los que se apoya la pista; la creación de un parapeto hacia el cantil; la renovación del pavimento de la pista y del mallado de la ladera que se asoma sobre el itinerario peatonal.

En principio, estaba previsto que el Ayuntamiento dispusiera de 450.000 euros en 2021 y de 1,36 millones de euros en 2022.

Sin embargo, la notificación oficial de la orden de concesión de la subvención no llegó al Ayuntamiento hasta noviembre de 2021, con lo que el Consistorio ya tenía poco margen para impulsar el proyecto.

Así, en enero de 2022 se acordó la aceptación de la subvención y en abril, cuando ya se tenía todo el dinero ingresado, se acordó dictar la declaración de emergencia para el procedimiento.

Las objeciones

Un mes más tarde, el pliego ya estaba redactado, pero el trámite se para en Intervención. El órgano fiscalizador pone sobre la mesa, en un informe que se emite en julio, la imposibilidad de cumplir con los plazos condicionados a la concesión de la subvención, y que fijaban que las obras debían estar ejecutadas a 31 de diciembre de 2022, so riesgo de tener que devolver el dinero no utilizado.

Además, rechazaba que el informe de cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera lo hubiera firmado Ciudad de Mar, en vez de Urbanismo.

Respecto a la cuestión de los plazos, el servicio de Urbanismo respondió que como no va a ser posible cumplirlos por ser demasiados ajustados , se va a solicitar una prórroga a la Consejería de Turismo. «Esta línea argumental se desarrollará por el centro gestor para justificar la solicitud de prórroga (...) antes de que concluya el plazo concedido para la ejecución de la obra», se argumenta, «como se ha manifestado en ocasiones anteriores y en similar circunstancia, el Servicio de Urbanismo considera que el momento procedimental oportuno para solicitar la prórroga será aquel que permita con mayor garantía de acierto determinar el tiempo restante para la finalización».

En cuanto a la emisión de informes por parte de Ciudad de Mar, Urbanismo asegura que se trata de un «proceder habitual» acudir al departamento que tendrá que hacerse cargo de la conservación y el mantenimiento de la obra una vez finalizada. De hecho, pone como ejemplo la tramitación que se ha hecho recientemente con el pliego del campo de tiro de la Policía Local.

En un tono mordaz, se asegura que «la observación realizada por la Intervención es razonable. Tan razonable, por ejemplo, como la de considerar válidos los informes de necesidad y estabilidad presupuestaria firmados por la Jefa de la Policía Local obrantes en el expediente URB21/22-O Centro de formación para prácticas de tiro e intervención de la Policía Local, puesto que ¿quién va conocer mejor esa necesidad que la propia policía?».

Sin costes adicionales

El argumento del servicio de Urbanismo es que la obra solo trata de mejorar las instalaciones públicas del Confital. Y, por consiguiente, el mantenimiento y la limpieza de los nuevos accesos serán realizados por los servicios municipales que gestiona la Concejalía de Ciudad de Mar, tal y como viene realizando en la actualidad. En cuanto al mantenimiento de los muros y del pavimento, corresponderá al servicio de conservación de calzadas y aceras.

Por eso, concluye, «con la ejecución de la actuación no se incrementarán los costes de mantenimiento, al contrario, se reducirán al tratarse de una renovación completa de las instalaciones. Teniendo en cuenta lo expuesto, la ejecución de este contrato no precisará de incremento alguno en el escenario de los gastos corrientes previstos a lo largo de la vida útil de la inversión, que se estima en 12 años, ni minoración alguna de los ingresos conocidos. Por ello, no se obstaculiza el cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera».

Sin embargo, Intervención General no comparte este criterio y en septiembre de este año emitió un nuevo informe en el que fiscaliza de «disconformidad» el expediente y formula un reparo contra él.

La imposibilidad de que los dos servicios se pongan de acuerdo hizo que Urbanismo se dirigiera al Pleno para que levante el reparo, algo que previsiblemente se producirá este viernes. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá licitar y adjudicar el proyecto, que además de mejorar los accesos, también prevé generar un cambio de sentido para los vehículos en la calle Coronel Rocha.