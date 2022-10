La Policía Local capitalina estrenará campo de tiro en julio

La Policía Local capitalina estrenará su campo de tiro en julio tras más de siete años de espera. Las obras de construcción de la galería se han iniciado ya, con el acopio de material, en el corazón del barranco de Manuel Lois, aprovechando las instalaciones en desuso de Infantería de Marina. La reutilización de las construcciones existentes evita que el Ayuntamiento tenga que realizar ninguna modificación del Plan General de Ordenación para albergar este equipamiento.

La elección del Manuel Lois tiene como ventaja adicional su cercanía al hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín. El responsable de armamento y tiro de la Policía Local capitalina, David Taboada, detalló que «se tarda tres minutos en evacuar a un herido al servicio de urgencias, y esta ubicación no la tiene nadie».

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, detalló que se trata de una actuación en una superficie de 3.500 metros cuadrados en las que se invertirán 2,1 millones de euros. «Será uno de los mejores campos de tiro del país y de Europa», expuso.

Las instalaciones dispondrán de dos campos de tiro, uno para arma corta y de combate, con doce blancos giratorios, y otro para arma larga y vehículos, con quince blancos; una galería de tiro con veinte puestos y una superficie de 1.610 metros cuadrados; una nave para el entrenamiento de asalto a edificios que es conocida como 'killing house'; y un espacio para oficinas, aula de formación, vestuario y taller de armas.

Los agentes de la Policía Local están obligados a realizar prácticas de tiro cada seis meses, puesto que la actualización de su formación deriva de la exigencia de portar armas de fuego. En el caso de la capital grancanaria, las pistolas forman parte del equipamiento desde 1998.

Plano de las instalaciones / C7

Prácticas en Las Majadillas

Hasta hace tres años, los agentes realizaban sus prácticas en una galería de tiro privada en Las Majadillas. Sin embargo, esta posibilidad quedó cercenada después de que hubiera problemas con los pagos.

Para cumplir con la obligación de formar a los policías, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Ejército para que le cediera uno de sus seis campos de tiro. Pero las denuncias de algunos sindicatos policiales cerraron esta posibilidad a fines de 2021. Desde entonces, los policías han estado acudiendo a la galería del Cuerpo Nacional de Policía de manera puntual.

Por eso, se decidió construir una galería de tiro propia, un proyecto en el que se viene trabajando desde hace ya más de tres años.

En el pliego de condiciones del campo de tiro se justificaba la necesidad de construir esta instalación, también desde un punto de vista medioambiental: «En el municipio de Las palmas de Gran Canaria no existen centros de entrenamiento de tiro para la plantilla de efectivos policiales que están en servicio, y las existentes en el resto de la isla de Gran Canaria están anticuadas y deterioradas, o no ofrecen las suficientes medidas de seguridad, además de ser altamente contaminantes por encontrarse en espacios abiertos y no contempla la recuperación de proyectiles para evitar que el plomo de los mismos contamine el terreno y, por ende, los acuíferos subterráneos».

Antiguas instalaciones de Infantería Marina

Por eso, continúan los redactores del proyecto, se eligió las antiguas instalaciones de Infantería de Marina. «Disponen de una protección natural al encontrarse en dentro del barranco de Las Majadillas, sin asentamientos urbanos», se dice, «elimina el problema de la contaminación acústica y simplifica la necesidad de protecciones».

La nueva instalación podría generar ingresos al Ayuntamiento si se decide alquilar su uso a otros cuerpos y fuerzas de seguridad. «Tendremos que ver si se cobra o no», expuso el alcalde, «es probable que atraigan a cuerpos de fuera, aunque el objetivo final es ofrecer la mejor formación a la Policía Local».