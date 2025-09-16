Libertad provisional para el joven investigado por prender fuego a una menor en La Isleta La menor, que mejora de sus heridas, ha podido prestar declaración ante la policía, y su relato coincide con el del investigado, apuntando ambos a un caso de incendio fortuito

Imagen del lugar donde ocurrieron los hechos en la calle Angostura, en Las Palmas de Gran Canaria.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 13:15 | Actualizado 14:28h.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha acordado este martes revocar la orden de prisión dictada el pasado 21 de junio contra Abarrafia H., el joven supuestamente implicado en las lesiones por quemadura que sufrió una menor, el pasado el 16 de julio, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. La autoridad judicial ha acordado dejarlo en libertad provisional mientras continúe la investigación.

Según informa el TSJC, la menor, que mejora de sus heridas, ha podido prestar declaración ante la policía, y su relato coincide con el del investigado, apuntando ambos a un caso de incendio fortuito. El caso se sigue investigando. Se consolida la investigación mantenida desde el inicio por el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía.

El auto judicial considera que «no existen indicios para sostener una imputación por tentativa de homicidio o lesiones dolosas graves». El juez impone la obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado. Así como la prohibición de salida de Gran Canaria.

La víctima ha negado que fuese rociada con líquido inflamable y los informes médicos posteriores relativizan la hipótesis. Según señala el auto, se consolida así la tesis policial inicial de que nos hallamos ante un incendio accidental, en el que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado.

El informe del Cuerpo de Bomberos y las conclusiones del Grupo de Policía Científica «refuerzan la consideración de que el origen del incendio es compatible con una causa fortuita», siendo relevante además que en el vídeo de la salida de ambos del inmueble se observa cómo víctima e investigado «se reencuentran en la vía pública y se abrazan», informa el auto.

La resolución judicial ha sido notificada al Ministerio Fiscal y al investigado, con indicación de que puede ser recurrida en el plazo de tres días.

Niega haberla atacado

Según este ciudadano marroquí de 20 años, el día de los hechos fue la primera vez que quedaba con la menor de 17 años y declaró inicialmente que el fuego se inició de manera fortuita. Según su versión, él y la joven no se conocían hasta ese día. Habían quedado a través de terceros y fueron al inmueble de la calle La Angostura de La Isleta, un edificio casi en ruinas usado algunas veces por okupas .

Allí mantuvieron -siempre según su relato ante los investigadores-, una relación sexual y se quedaron a fumar. En un momento determinado se incendió de forma accidental el colchón sobre el que estaban, sin que él utilizara líquido acelerante alguno ni otro material combustible que el propio colchón, según sus palabras.

Las llamas la afectaron sobre todo a ella, con daños tan graves que motivaron, tras una primera atención en el Hospital Doctor Negrín, su traslado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde sigue ingresada. Él fue atendido inicialmente también en el Negrín.

La complexión de Abarrafia H. facilitó presuntamente que pudiera salir con más facilidad del inmueble de la calle La Angostura, mientras las llamabas se cebaban con ella que no podía salir de la infravivienda.

Ambos fueron encontrados por agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar alertados por el incendio. Un testigo que iba por la zona también los vio y su declaración ha sido tenida en cuenta por los agentes al cargo de la investigación.