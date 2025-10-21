Se levanta el precinto municipal al Café Madrid

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 07:08 Comenta Compartir

La Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decretó el 25 de agosto, en la resolución nº 30.108, «ordenar la clausura mediante precinto directo de la actividad» del Café Madrid, el establecimiento ubicado bajo el hotel del mismo nombre, en el número 4 de la plaza de Cairasco.

La medida fue ejecutada por la Policía Local, a principios de septiembre cumpliendo un mandato municipal que se apoyaba en un informe del propio cuerpo de seguridad datado el 18 de julio de este año en el que se establecía «la clausura mediante precinto directo de la actividad» del establecimiento cuyo «responsable es la mercantil Ysasuel 58, SL, por incumplimiento» de una resolución anterior, la 7508/2025, de 6 de marzo.

En ese requerimiento previo, el Ayuntamiento comunicó a la empresa que se encontraba al frente del negocio desde 2020 que la «actividad» desarrollada «no se encuentra habilitada para su funcionamiento, debiendo llevar a cabo su paralización en el plazo de dos días, con advertencia de precinto en caso de incumplimiento».

Esa medida se tomó atendiendo a informes municipales que certificaron que el establecimiento está en «una parcela construida sin división horizontal», como se comprobó tras consultar «la sede electrónica del catastro».

Además, se señalaba en el documento que «ni el hotel ni la cafetería disponen de licencia municipal de apertura o título habilitante para el funcionamiento de la actividad». Además, se constataba que «el local se ha divido en dos» y que «no consta la necesaria licencia urbanística» para esa «división de la planta baja en dos locales», y que «se trata de un local destinado a la actividad de bar restaurante totalmente independiente de la actividad hotelera, que se ha desvinculado del resto del edificio hotel».

Ahora el precinto municipal del reconocido establecimiento de la zona comercial queda en suspenso hasta que se resuelva el recurso presentado por la propiedad, como recoge una resolución de la Dirección General de Edificación y Actividades fechada este lunes 20 de octubre.

En el documento municipal se señala que «con fecha 11 de septiembre de 2025 el interesado presenta escrito en donde comunica la continuación de la actividad al haber sido admitido el recurso de apelación presentado contra el auto de 4 de julio de 2025».

Además, expone que «consta Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de 2 de septiembre de 2025, en donde se señala la admisión del recurso de apelación en ambos efectos, esto es, suspensivo y devolutivo».

Por lo que «vista la diligencia de ordenación mencionada, procede suspender las resoluciones nº 7.508 y nº 30.108» hasta que «se resuelva el recurso presentado y/o se decrete la firmeza en el incidente cautelar».