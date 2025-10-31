Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Daniel Isaías y su pareja, Yurena Esther, durante un juicio. Cober

El jurado declara culpables a la pareja que intentó quemar una casa con los propietarios en su interior en Guía

También quedó probado que el hombre intentó acabar con la vida del morador de la casa y de un familiar suyo en unos hechos que ocurrieron el 22 de julio de 2021

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:10

Comenta

El jurado popular determinó que Daniel Isaías A.C. y Yurena Esther F.C intentaron quemar una vivienda con los dos propietarios en su interior en la calle Diseminado Blanco en Santa María de Guía el 22 de julio de 2021. También declaró culpable al hombre de los delitos de allanamiento de morada, tentativa de homicidio, daños e incendio en grado de tentativa. Con respecto a su parena, quedó probado que intentó ayudar a prender fuego a la vivienda así como que entró a la mencionada propiedad intencionadamente.

Daniel Isaías intentó acabar con la vida del morador y de un familiar suyo intencionadamente. Así lo determinó el Tribunal del Jurado que declaró culpable también de haber destrozado parte del mobiliario de la terraza y de vehículos de la familia. Unos delitos por los que él se enfrenta a una petición de condena de 25 años de cárcel en total y 10 años para Yurena Esther, su pareja en el momento de los hechos, según propuso la Fiscalía y que este viernes ratificó en sala. La acusación particular también ratificó sus peticiones. Por parte de las defensas de ambos acusados solicitaron la mínima de las penas por cada uno de los delitos.

El Tribunal del Jurado dictó este viernes su veredicto después de que el propio acusado, ratificara ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas su «arrepentimiento» por los hechos sucedidos aquel día. La causa, que preside el magistrado Francisco Liñán, quedó vista para sentencia.

