El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca» El 22 de julio de 2021 una pareja perpetró un presunto ataque a una vivienda en Guía provocando destrozos y heridas a dos personas

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 16:38 | Actualizado 16:48h.

«Instalamos cámaras de seguridad en mi vivienda después de ver alubias rojas y sal en la puerta de la entrada. Temíamos que algo nos hiciese, le denunciamos seis veces porque no paraba de acosarnos. Ocurrió el asalto y posterior intento de homicidio el 22 de julio de 2021. Casi muero». Así relató ayer el propietario de la vivienda el día de los hechos en la segunda jornada del juicio ante un jurado popular por el presunto asalto a una vivienda, amenazas, agresiones e intento de incendio de Daniel Isaías A.C junto a su pareja Yurena Esther F.C.

Los hechos, que ocurrieron en la calle Diseminado Ingenio Blanco, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, son constitutivos de presuntos delitos de tentativa de homicidio, daños y allanamiento de morada.

«Estábamos cenando tranquilos con mis hijos en casa, ellos se fueron. Estaba viendo la televisión cuando escuché un ruido en el patio de mi casa. Salí y vi a Daniel Isaías A.C. con un cuchillo de grandes dimensiones», narró una de las víctimas en la sala. A partir de este momento, él se abalanzó sobre el propietario de la casa y le asestó presuntamente seis puñaladas. «Tenía una camiseta blanca y cuando me di cuenta ya era roja por la sangre», señaló ante las preguntas que le realizaba César Casorrán, representante de la Fiscalía. «Me estaba desangrando y temía por mi mujer», añadió. Debido a las heridas, se metió en la propiedad y llamaron a la hermana y el marido de su mujer para pedirles ayuda, ya que se encontraban «desesperados» por la situación.

«Mi mujer estaba teniendo un ataque de pánico, incluso llamamos a los bomberos también por miedo a que nos quemaran vivos», detalló. El propietario afirmó también que desde dentro de la vivienda y hasta que no llegaron sus familiares olía a humo y oyeron como rompían vehículos y mobiliario del exterior de su casa. «Cuando llegaron nuestros allegados, cogí fuerzas de no sé donde y salí a defender a mi cuñado porque se había quedado solo con Daniel Isaías y Yurena Esther», aseguró con voz entrecortada.

«Mi vida ha cambiado completamente tras esto. Duermo gracias a la medicación. Estaba casi muerto, sentí el escalofrío ese de antes de la muerte. Fue y es muy duro todo esto», concluyó el morador de la casa.

Por su parte, la mujer de este señaló que su vida está «patas arriba» después de estos hechos. «Entré completamente en pánico ese día. Sentí mucho miedo de morir quemada. Vivo con pánico y mi cuerpo reacciona muy mal ante el estrés», apostilló.

Los familiares que fueron en su ayuda detallaron que tanto Daniel Isaías como Yurena Esther no les dejaron «ni aparcar» en la zona. «Nos pidieron que nos fuéramos, ellos querían llevar a cabo su faena», detalló el marido de la hermana de la moradora. «Me llevé una puñalada cerca del corazón, gracias que una de mis costillas paró el golpe. Si no, no estaría aquí», afirmó este familiar, que fue a auxiliar al matrimonio.

A la hermana de la propietaria del domicilio también le intentó atacar. «Él me amenazó con el cuchillo, logré esquivarlo de milagro», comentó. Estos hechos han «afectado mucho» a la familia.

Una vez llegaron los refuerzos familiares, entre el propietario y su cuñado lograron reducir y quitarle el arma blanca al acusado. Cuando llegó la Policía Local y la Guardia Civil, la pareja de este «mintió» y «no ayudó» en localizar al presunto agresor. Los dos agentes de la Policía Local y varios guardias civiles declararon en calidad de testigos y afirmaron que lo localizaron «escondido» en un arbusto de la zona. «Su pareja nos decía que se había ido barranco abajo», explicó el agente que encontró al acusado.

Los agentes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en los hechos señalaron que «no eran conscientes» de lo que allí estaba ocurriendo. «Cuando llegué vi vestigios de rotura de puertas, de mobiliario quemado, sangre por el suelo... Fue uno de los episodios más impactantes que he vivido en los 30 años que llevo de servicio», aseveró uno de los agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar de los hechos.

La Fiscalía pide para Daniel Isaías una pena de prisión de 21 años y medio. Para su pareja, Yurena Esther, interesa una petición de condena de 10 años de cárcel. Asimismo, solicita esta parte indemnizaciones para la familia.