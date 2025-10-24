«Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir» La Fiscalía relata como dos individuos entraron en una vivienda habitada por un matrimonio | Gritaron un Padre Nuestro, amenazaron de muerte a los propietarios de la casa e incluso agredieron a uno de los moradores y a un familiar

D.A.C y Y.E.F.C. se enfrentan a una petición de condena para ambos que supera los 32 años de prisión por presuntos delitos de tentativa de homicidio, daños y allanamiento de morada. Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2021 en una vivienda ubicada en la calle Ingenio Blanco, en el municipio de Gran Canaria de Santa María de Guía.

El juicio, que se celebrará ante un Tribunal de Jurado, será en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y comenzará este lunes 27 de octubre a las 9.30 horas y acabará el 31 del mencionado mes.

Para D.A.C. interesa una pena de prisión de 21 años y diez meses, al considerarlo presunto autor de dos delitos de tentativa de homicidio, uno de daños y otro de allanamiento de morada. El Ministerio Público también solicita para este acusado una multa de 8.640 euros e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, pide que indemnice, de forma solidaria junto con la otra acusada, a las víctimas F.J.C.G., C.G.P.D. y S.D.M. con 10.000 euros a cada una, en concepto de daños morales por las secuelas psicológicas causadas.

Con respecto a Y.E.F.C., la Fiscalía pide una pena de 10 años y tres meses de prisión, al atribuirle la coautoría de dos delitos de tentativa de homicidio, además de otro de daños y un tercero de allanamiento de morada. En su caso, el Ministerio Fiscal pide además una multa de 2.100 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

«Te voy a matar»

Según recoge el escrito de la la Fiscalía, todo comenzó cuando los acusados D.A.C. y Y.E.F.C. entraron en la propiedad del matrimonio formado por F.J.C.G. y C.G.P.D. violando la intimidad del hogar. «Saltaron una valla de dos metros de altura . Cuando F.J.C.G se percató salió al jardín de la vivienda a defender su propiedad, pero el acusado D.A.C. le asestó una puñalada en el costado mientras le decía 'te voy a matar'», sostiene el escrito de acusación.

Seguidamente, el matrimonio pudo resguardarse en la vivienda y cerrar la puerta. «Mientras los acusados, con intención de menoscabar el patrimonio ajeno, daban golpes a los cristales del coche de la propiedad de los moradores al mismo tiempo que el acusado D.A.C. gritaba 'sal cobarde que te voy a matar' y daba golpes en la muerta y resto de muebles», añade el Ministerio Fiscal.

El encausado salió de la propiedad y prosiguió causando daño al mobiliario ajeno, según esta parte. «Da golpes con un cuchillo a una furgoneta del matrimonio, mientras Y.E.F.C. le lanza piedras a dicho vehículo», detalla el escrito. Después, ambos vuelven a entrar a la vivienda y con un palo de madera Y.E.F.C. da golpes a todo el mobiliario que hay y a una motocicleta, continúa relatando la Fiscalía. También amenazaron con quemar el vehículo que se encontraba dentro de la casa.

«El acusado D.A.C. prende fuego a un trapo en el patio gritando a viva voz 'Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de vuestra muerte, a sufrir' repitiendo en varias ocasiones al otro acusado que rezase junto a él», afirma el Ministerio Público.

Momentos después, cuando acudieron familiares en auxilio de las víctimas, D.A.C. volvió a atacar, esta vez a un allegado del matrimonio, S.D.M., al que asestó una cuchillada en el pecho, mientras el otro encausado lo amenazaba con un destornillador para impedir que escapara. El hombre, que se encontraba dentro de la vivienda con su esposa, sale a ayudar a su cuñado logrando quitarle el cuchillo a uno de los acusados.

En ese instante, los dos acusados abandonaron el hogar mientras uno de ellos gritaba «ojalá te mueras», concluye la Fiscalía. Añade que, como consecuencia de la agresión, F.J.C.G. sufrió lesiones de extrema gravedad -incluyendo laceraciones esplénicas y renales- que requirieron casi 600 días de recuperación, además de secuelas físicas y psicológicas. Mientras el familiar que fue a ayudar sufrió una herida incisa en la zona pectoral izquierda.