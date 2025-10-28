El fiscal afirma que Daniel Isaías gritó «te voy a matar» y que delinquió de forma «despiadada» El 22 de julio de 2021 una pareja asaltó una vivienda en Guía provocando heridas al morador y a un familiar del mismo con un arma blanca

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Arrancó el juicio ante un jurado popular por el presunto asalto a una vivienda, amenazas, agresiones e intento de incendio de Daniel Isaías A.C junto a su pareja Yurena Esther F.C. y se enfrentan a una petición de condena para ambos que supera los 31 años de prisión. 21 años para el hombre y 10 años para su pareja, informa la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2021 en una vivienda situada en la calle Diseminado Ingenio Blanco, en el municipio grancanario de Santa María de Guía y son constitutivos de presuntos delitos de tentativa de homicidio, daños y allanamiento de morada.

Este lunes el fiscal, representando a la Fiscalía Provincial, la acusación particular y las abogadas de las respectivas defensas, expusieron al jurado popular sus respectivos planteamientos. Además, de declarar en calidad de testigos dos guardias civiles que prestaron servicio el día de los hechos.

El representante del Ministerio Público relató en su discurso inicial ante el Tribunal del Jurado que Daniel, que padece una enfermedad mental, accedió a esta vivienda «sin el consentimiento» de los moradores y que cuando accedió a la misma inició una actividad delictiva -cometiendo delitos de suma gravedad- de forma «despiadada» e invadido «de odio».

«El acusado intentó acabar con la vida de uno de los propietarios de la casa. Realizaron daños en mobiliario y en vehículos. Cuando acudieron familiares de las víctimas para ayudarles también intentaron acabar con la vida de uno de ellos», detalló la Fiscalía a la sala.

«Los hechos son muy graves y por eso estamos aquí», añade el fiscal que también explicó al jurado popular que es «imparcial» y «objetivo» en cada una de sus decisiones.

El representante del Ministerio Fiscal relató que los dos acusados a lo largo de la instrucción de la causa ambos se acogieron a su derecho a no declarar. «Si es cierto que en determinados momentos se manifestó un arrepentimiento, pero a día de hoy no han declarado», apostilló. Al mismo tiempo que señaló que hay una grabación de los hechos ya que los propietarios tenían cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. «De esas grabaciones quizás se puede observar una actitud de odio voraz, quizás estaba Daniel Isaías fuera de sí... Los médicos forenses determinarán esto», concluyó.

Momentos del juicio. Cober

Con respeto al alegato de la acusación particular los hechos son para él un asalto «salvaje y homicida». Según esta parte, esto es una «venganza» y de un plan «premeditado» por ambos. «Todo viene de que hace 10 años el acusado fue condenado por desobediencia a la autoridad debido a la instalación de un garaje que no se podía abrir... en la zona de las víctimas», cuenta ante el jurado popular. Asevera también que no hay enemistad entre las familias. «Nunca hubo denuncias entre cruzadas. Por parte de las víctimas sí que hubo ya tiró objetos a la propiedad y amenazó de muerte a la mujer», detalló.

Esta parte coloca a Yurena Esther F.C. como cooperadora necesaria y no como cómplice. La acusación particular pide 37 años de cárcel para Daniel Isaías y 17 años para su pareja. Asimismo interesa el pago de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el sufrimiento que padecieron las víctimas.

Por otro lado, las defensas tambien informaron a la sala. La letrada que defiende al acusado pidió la libre absolución de su cliente. «Tiene diagnosticado una enfermedad mental desde hace ocho años. Solicito que tengan en cuenta la enfermedad mental, su situación... «, sostuvo.

La letrada de la otra acusada pidió también la libre absolución ya que entiende que Yurena Esther F.C. fue a buscar a su pareja y evitó un mal mayor. «No actuó ni de cómplice ni de cooperador necesario», expuso.

Los dos guardias civiles que declararon como testigos afirmaron que a su llegada a la vivienda vieron «destrucción» y sangre repartida por la vivienda. «Tanto el propietario como el familiar que fue a ayudar necesitaron atención médica por las heridas provocadas con un arma blanca», comentó uno de los agentes. También señalaron que encontraron a Daniel Isaías entre unos arbustos de la zona y que estaba «fuera de sí» gritando cosas «incoherentes».

Temas

Condenas