Asalto violento en Guía: «La decisión de ir a la casa fue mía. Se me cruzó el positivo con el negativo y 'tras'» Daniel Isaías, el acusado por presuntamente asaltar una vivienda en Guía y agredir al propietario y a un familiar suyo, declaró ante la sala

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:31 | Actualizado 16:38h. Comenta Compartir

«Ese día pasó lo que pasó, se me cruzó un cable y tomé la decisión de ir a la vivienda de ellos. Pero todo viene desde que tenía cuatro años. Hay enemistad entre ambas familias». Fueron las primeras declaraciones de Daniel Isaías A.C., el acusado –junto a su pareja Yurena Esther F.C.–de haber presuntamente asaltado e intentado quemar una vivienda situada en la calle Diseminado Ingenio Blanco, en el municipio de Santa María de Guía, y agredir al propietario de la casa y a un familiar suyo, que acudió para ayudar. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio de 2021.

«Cogí el cuchillo para defenderme. Estaba fuera de sí. Recuerdo muy pocas cosas», añadió el encausado tras preguntarle César Casorrán, representante de la Fiscalía, por el día que ocurrió todo. «No recuerdo haberle asestado puñaladas al propietario de la casa», indicó. Sobre la moradora de la vivienda, Daniel Isaías dijo que ella siempre había «intentado apaciguar las aguas», pero que no escuchó sus gritos pidiendo auxilio. Sin embargo, el acusado con la ayuda de su pareja intentó incendiar la vivienda. «Estoy arrepentido, no tenía la intención de matar a mis vecinos y seguramente fui yo el que hizo los conatos de incendio», confesó.

Su pareja en el momento de los hechos, Yurena Esther A.C., afirmó que ella solo fue a «ayudar» y que solo quería que le viese y se calmase ya que señala que tenía un brote psicótico. «Me asusté mucho cuando lo vi dentro de la vivienda porque sabía que lo que estaba haciendo allí no estaba bien», declaró.

No obstante, la mujer señaló que ella no tenía un destornillador en la mano y que tampoco ayudó a Daniel Isaías a provocar los conatos de incendio que realizó. «No colaboré en la intención de prender fuego a la casa. Yo me mantenía al margen de todo, no podía hacer nada», apostilló ante las preguntas del representante del Ministerio Fiscal.

«Tenía incluso miedo de que mi pareja me diera un golpe porque hacía tres días que no se había tomado la medicación», aseveró. La acusada sí que admitió que le mintió a la Policía. «Les dije que se había ido al barranco, pero realmente estaba descansando entre unos matorrales. Estoy arrepentida», explicó.

Antes de las declaraciones de los dos acusados, declararon en sala y vía telemática las dos médicos forenses, que se ratificaron en sus informes. La primera de ellas valoró la lesiones sufridas por las personas implicadas en esta causa. Con respecto al propietario de la vivienda afirmó que pudo haber un riesgo para su vida. «Recibió seis puñaladas, dos de ellas cerca de órganos vitales», añadió. La otra médico forense, detalló que tanto los propietarios como el familiar que fue a ayudar tienen estrés postraumático. «El morador sufre incluso un estado de ansiedad, depresión y alteración del sueño«, sentenció.

Con respecto a la enfermedad mental del acusado, la perito explicó que en el momento de los hechos no encontró una «alteración» de sus capacidades normales. «Para los hechos no hay implicación de ese trastorno psicótico que sufrió en el pasado», concluyó.

En este procedimiento, la Fiscalía modificó sus conclusiones ya que añadió para ambos acusados el delito de incendio en grado de tentativa. También suprimió uno de los delitos de tentativa de homicidio de Yurena Esther al entender que «no influyó» en los hechos. Y solicitó una orden de alejamiento del acusado con respecto al propietario y a su familiar de 15 años y con respecto a la propietaria de 12 años. Esta parte también añadió a la acusada una orden de alejamiento de 12 años con respecto a la propietaria de la vivienda.

Por lo tanto interesa una petición de condena de 25 años de prisión para Daniel Isaías por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada, daños e incendio en grado de tentativa. Para Yurena Esther solicita 10 años de cárcel.

Por su parte, la acusación particular y las defensas sí que elevaron sus conclusiones a definitivas. Turno ahora para que el tribunal del jurado popular delibere y otorgue al magistrado sus conclusiones.

Temas

Condenas

Fiscalía