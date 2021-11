Los guagüeros y la empresa se dotan de un calendario de reuniones para evitar la huelga No hubo acuerdo sobre los servicios mínimos pero las partes confían en llegar a un acuerdo que desconvoque el paro en estas dos semanas

La empresa Guaguas Municipales y los trabajadores darán una nueva oportunidad al diálogo para tratar de evitar la huelga convocada en forma de paros parciales a partir del 29 de este mes. Las dos partes en conflicto por las 35 horas de trabajo semanal se emplazaron este lunes a retomar las negociaciones, que habían quedado rotas tras las posturas inamovibles de ambas. Así, se han citado a un primer encuentro que tendrá lugar este viernes en las instalaciones de la empresa en la urbanización El Sebadal, como preámbulo de otros tres que se han fijado para la semana que viene, para los días lunes, miércoles y viernes. Este acercamiento, que se produce después del anuncio de huelga, responde a la voluntad manifestada por las dos partes de que no se daba por enterrada la negociación.

«Vamos a intentar llegar a un acuerdo y evitar la huelga», expuso el secretario del comité de empresa de Guaguas Municipales, Wolfang Alcántara.

En el acta que se levantó tras la reunión se fija que «ambas partes se comprometen a repasar los temas que hemos venido tratando hasta ahora y (sobre los que) no hemos conseguido llegar a acuerdos, repensando otras fórmulas con el propósito de abordarlos. En esta línea, la dirección de la empresa presentará una propuesta para trabajar en la primera reunión».

El dato Tercer puesto. El mes de diciembre, en que se va a desarrollar la huelga, es el tercero que, tradicionalmente, más viajeros mueve, con una media de 3,2 millones de clientes, si se atiende a los datos de 2018 y 2019. En 2020, con la pandemia, esta cifra se redujo a 2,37 millones.

De momento, no ha trascendido cuál será la oferta que haga la empresa, pero desde el comité de huelga se insiste en que la exigencia de compensación de las 35 horas con fórmulas de aumento de la productividad resultan inaceptables de todo punto.

«Las 35 horas son irrenunciables para nosotros y tienen que mantenerse sin condiciones», aseguró Alcántara, quien entiende que este punto es el principal escollo que separa a ambas partes de la paz social.

Guaguas exhibe un acuerdo pactado en abril de 2019 por el que se aplicó la semana de 35 horas «a cambio de modificaciones que flexibilicen la organización del trabajo en la empresa y posibiliten una mejor utilización de los recursos con objeto de compensar el incremento de costes que ha supuestos para la empresa dicha reducción de jornada».

Las discrepancias insalvables sobre este punto son las que han desembocado en la convocatoria de huelga. El calendario que está en vigor, hasta el momento, es el siguiente: los paros en el servicio público de transporte se iniciarán el próximo lunes 29 de noviembre entre las 06.30 y las 09.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas. Este mismo horario, la huelga se repetirá los días 1, 3, 7, 10, 13, 15, 17, 20 y 22 de diciembre. Para el 24 de diciembre, el último día de las movilizaciones anunciadas, el horario de los paros se limitará a la franja horaria comprendida entre las 06.30 y las 09.00 horas.

Servicios mínimos

En lo que no hubo acuerdo ayer fue en la fijación de los servicios mínimos en caso de que la negociación no llegue a buen puerto y se materialice la huelga. La empresa puso sobre la mesa una propuesta de un 75% pero fue rechazada por la parte social al considerarla demasiado elevada. «Esos servicios mínimos desactivarían la huelga», se quejó Wolfang Alcántara. Los trabajadores, por su parte, plantearon la posibilidad de que se dejaran en un 40% de lo que es habitual para Guaguas Municipales en ese horario, pero al final no se alcanzó acuerdo alguno al respecto.

Desde la empresa se asegura que los servicios mínimos deben garantizar el servicio público, sobre todo en las líneas de barrios; garantizar la movilidad de la ciudad en las horas punta; y respetar el derecho de huelga de los trabajadores. Ahora Guaguas elevará su propuesta a la Autoridad Única del Transporte -a la que pertenece la empresa- para que se posicione respecto a los servicios mínimos.

Por otro lado, los guagüeros recibieron ayer el apoyo de la Coordinadora de Sindicatos de Transporte, que engloba a organizaciones de todo el país.