Guaguas gratis, un premio para viajeros regulares

«Pero, ¿hay alguien que no esté contento con la medida?». Así de incrédula se muestra Ana Carrión, en una de las paradas de guaguas del Parque de Santa Catalina, al ser preguntada por la posibilidad de viajar gratis en guagua y en tranvía, en Canarias, a partir del 1 de enero de 2023.

La estación de la capital grancanaria es, sobre las 13.30 horas, un hervidero de viajeros que esperan su línea y de otros que salen de los ya emblemáticos vehículos amarillos para acudir a sus puestos de trabajo, a casa o a disfrutar de la oferta de ocio de la zona.

Muchos saben que durante el año 2023 podrán desplazarse en guagua, por la isla, de forma gratuita, pero desconocen los pormenores de esta iniciativa. «No han facilitado mucha información», apunta al respecto la usuaria habitual de Guaguas Melanie Longo. Lo cierto es que no fue hasta el pasado jueves, 29 de diciembre, que se formalizó esta medida, que busca, sobre todo, premiar a los viajeros regulares.

En concreto, podrán desplazarse gratis en guagua, durante todo el año 2023, los usuarios que tengan vigentes los carnés nominativos de Global Wawajoven, Residente Canario y Bono Oro, quienes, además, deberán efectuar un mínimo de 15 viajes al mes. De realizar menos trayectos, tendrán que abonar el precio actual de la tarjeta en la siguiente recarga: 14 euros en el caso del Bono Residente y 10 euros en el de Wawajoven y Oro.

Las personas que carezcan de estos bonos, podrán solicitarlos para usarlos durante el nuevo año, trámite que conlleva un gasto de gestión de 5 euros.

Desde la oficina de Guaguas del Parque Santa Catalina se informó a los viajeros sobre la medida. / arcadio suárez

De esta manera, quedan al margen del programa de gratuidad los títulos personalizados de Guaguas (estudiante, parado y familia numerosa; el de jubilado continuará siendo gratis, como hasta ahora). Si bien, las personas que cuenten con estos bonos podrán viajar a coste cero, solo, en enero y febrero de 2023 y siempre que sus tarjetas estén en vigor. También lo podrán hacer los usuarios del bono 10 y virtual, aunque, como condición, tendrán que tener algo de saldo.

Con estos dos meses gratis, se pretende ofrecer cierto margen a estos usuarios para que determinen qué opción les es más favorable para el resto del año: pasarse a los bonos Wawajoven, Residente Canario o Bono Oro, o seguir pagando por el transporte colectivo. En todo caso, a partir de marzo de 2023, pagarían la tarifa actual, ya que seguiría aplicándose el 50% de descuento aprobado en septiembre.

Resulta llamativo que, en las últimas semanas, las tramitaciones de los bonos del Cabildo (entre los que se incluyen los nominativos de Global) han pasado de 400 a 1.400 diarias, según datos facilitados por Guaguas. Un número que se espera que crezca, dadas las condiciones de gratuidad.

Ya el pasado mes de octubre, el bono más utilizado fue el de Residente Canario (con una media porcentual de un 28,44% sobre el total); seguido del Bono 10 (28,37% de media); y del Wawajoven (24,22%). Ese mes, además, Guaguas transportó a 3.369.571 viajeros, un 22% más que en 2021 y un 9% menos que en 2019.

Siendo así, a Melanie Longo la iniciativa le parece «muy buena», ya que cumple con todos los requisitos: utiliza el bono Wawajoven y realiza más de 15 viajes al mes, puesto que se traslada hasta la Universidad y el trabajo en guagua. Pese a ello, le preocupa que el servicio pierda calidad, ya que vaticina un aumento de usuarios y, sin embargo, el mismo número de unidades.

«Me genera incertidumbre que el posible aumento de viajeros empeore la calidad del servicio del transporte» Melanie Longo Usuaria de Guaguas

A este respecto, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, señala que no se espera un aumento disparatado de viajeros, sino de entre un 5% y un 6%.

En cuanto a la calidad del servicio, tranquiliza apuntando que, por fortuna, en el último año se han contratado a 60 nuevos chóferes, por lo que existe «una bolsa de conductores que nos va a permitir prestar más servicios». Al mismo tiempo, están trabajando en el refuerzo del servicio talleres, lo que permitirá reducir el tiempo que permanecen inmovilizados los vehículos que necesitan una reparación o pasar la ITV.

Por otro lado, recuerda que Guaguas, con los recursos actuales, fue capaz de «mover» a 39 millones de personas en 2019, antes de que estallara la pandemia por covid, y que este año lo cerrará con 35 millones de usuarios, por lo que «todavía tenemos margen de crecimiento» y podrán atender, con normalidad, el aumento previsto de la demanda.

Lo cierto es que Ramírez siempre se ha mostrado crítico con esta medida, ya que considera preferible destinar la inversión del programa de gratuidad -Canarias recibirá 81 millones de euros para este fin-, a mejorar las frecuencias, las rutas o los horarios.

La gratuidad de las guaguas animará a los viajeros esporádicos a demandar más este servicio. / arcadio suárez

Por su parte, Josué Cabrera es de los que celebra esta iniciativa, incluso, valora que premie a los viajeros frecuentes: «En cuanto a las personas que las vayan a usar (las guaguas) de vez en cuando, me parecería un poquito aprovecharse». Josué utiliza el transporte público colectivo, sobre todo, para desplazarse al trabajo; realiza, cada día, un trayecto de ida y otro de vuelta, por lo que «en dos semanitas» cumple con el requisito de un mínimo de 15 desplazamientos. Al mismo tiempo, resalta el ahorro de dinero que supondrá la medida para muchas personas. «Ese dinerito lo puedes gastar en otro lado», repara.

En su caso, Jacob Limas suele utilizar el bono 10, ya que no acostumbra a moverse con tanta frecuencia en guagua. No obstante, con la gratuidad del transporte colectivo, se plantea hacer más uso de ellas: «Si me la pones gratis, estupendo, pues podré coger la guagua un poquito más que antes; ya uno no está tan limitado».

En este sentido, con la implementación del programa de gratuidad, se teme que muchas personas utilicen la guagua para trayectos que antes hacían a pie. Por ello, desde Movilidad van a lanzar «campañas de concienciación para que la ciudadanía haga un uso responsable del transporte público». El fin es evitar que se llenen las guaguas, provocando que «la gente que sí las necesita se quede en las paradas», matiza el concejal.

«En cuanto a las personas que las vayan a usar (las guaguas) de vez en cuando, me parecería un poquito aprovecharse» Josué Cabrera Usuario de Guaguas

Loli Sánchez confiesa que ella tampoco es usuaria frecuente de este tipo de transporte, ya que trabaja justo al lado de su casa y, por tanto, puede desplazarse caminando. Cuando no se traslada a su puesto laboral, opta por valerse del coche o de sus propias piernas. No obstante, aunque la medida no le afecta en lo personal, la acoge con agrado y pone de relieve que también será positiva para el medio ambiente.

Ana Carrión, su acompañante, tampoco es usuaria frecuente de guaguas, pero, dado que se muda a la capital grancanaria, «probablemente echaré mano del transporte público colectivo y de la bicicleta, para hacer un poquito de ejercicio, ¡me parece genial!».

Juan Durán, que usa el bono Residente Canario y el bono 10, también se contenta con la medida y agradece al personal de Guaguas su labor informativa. «Comenté que quería recargar el bono 10, pero como me quedan unos pocos viajes, me aconsejaron que no lo hiciera, que a partir del 1 de enero será gratis», explica.

Virginia Nuez es otra usuaria que sale feliz de la oficina de Guaguas de Santa Catalina; se alegra, sobre todo, por su hija, que dispone de la tarjeta de Residente Canario y usa a menudo la guagua para ir a trabajar. «También me había encantado la reducción del precio un 50%, el pasar de pagar 20 euros a 10. Hay que mirar por la economía española», apunta dibujando una sonrisa en sus labios.