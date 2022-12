Ningún título propio de Guaguas será gratuito a partir de marzo

La gratuidad del transporte colectivo, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero, potenciará los bonos insulares y mermará los de Guaguas Municipales. El acuerdo alcanzado con la Autoridad Única del Transporte limita a enero y febrero la gratuidad del servicio para los títulos propios de la empresa municipal. A partir de marzo, los viajeros que tengan los bonos de Guaguas, esto es, el bonoguagua y los de familia numerosa, jubilados, parados y estudiantes tendrán que pagar por subirse a la guagua ( con el 50% del coste normal), mientras que quienes dispongan de los carnés nominativos de Global (Wawajoven, Residente Canario y Bono Oro- entrarán sin pagar.

Desde la compañía se asegura que la decisión la adoptó el Cabildo de Gran Canaria.

La condición para acogerse a la gratuidad del servicio con los bonos de guaguas varía de uno a otro. Así, en el caso del bonoguagua, se exige que se disponga de más de 50 céntimos en la tarjeta monedero, de modo que no se permitirá viajar gratis con los bonos que tengan saldo cero;lo mismo ocurre con el bono virtual; en cuanto a los títulos personalizados (jubilado, estudiante, parado y familia numerosa) se requiere que las tarjetas estén vigentes.

Compensación económica

A cambio de esto, Guaguas Municipales percibirá una parte, no definida aún, de los 40 millones de euros que recibirá el Cabildo de Gran Canaria para compensar el coste de activar el transporte gratuito acordado entre CCy el Gobierno de España en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

La cantidad que recibirá Guaguas es invariable, es decir, el dinero que ingresará la compañía no se hace depender del número de viajeros que se suba a las guaguas, ni del esfuerzo económico que tendrá que hacer la compañía para reforzar el servicio y poder atender el posible aumento de la demanda.

« Se va a recibir una cantidad fija», detalló el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. El edil aclaró que si los costes se disparan por encima de los ingresos y acaban afectando a la tesorería de Guaguas, tendrían que ser «los negociadores de Coalición Canaria» los que reclamaran estas pérdidas. No obstante, Ramírez dijo que «si esto pasa, pelearemos para que se amplíe el crédito».

Guaguas confía en recibir el 80% de los fondos compensatorios entre marzo y abril. Pero este calendario depende de que el Cabildo de Gran Canaria reciba el dinero a tiempo desde el Gobierno de Canarias. Y éste, a su vez, del Estado.

De producirse algún retraso en la cascada de transferencias, Guaguas sí podría verse enfrentada a tensiones de tesorería que, finalmente, tendría que asumir el Ayuntamiento con aportaciones extras. Sin embargo, el concejal de Movilidad confía en que el dinero llegue a tiempo y defiende que, pese a todo, « Guaguas tiene músculo financiero».

La limitación de dos meses de la gratuidad se dejará notar, de modo especial, en el bonoguagua, el método de pago más utilizado en Guaguas Municipales. Ahora bien, si el bonoguagua se benefició del 50% de descuento en la anterior medida, por qué no se aplica ahora la gratuidad. José Eduardo Ramírez responsabiliza de esta exclusión a Coalición Canaria (CC) y su negociación en el marco de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «CC planteó que la gratuidad fuera para bonos nominativos e intransferibles, cuando se hagan más de quince viajes al mes, lo que desgraciadamente excluye a nuestro bonoguagua», explicó.

Lógicamente, esto puede producir un trasvase a los bonos insulares -que sí cumplen con los requisitos de la bonificación- desde el bonoguagua, con el agravante de que no está fijado la compensación unitaria por viajero que ha de percibir Guaguas por el acceso a sus vehículos con los títulos insulares. No obstante, el edil confía en que se pueda mantener el título de viajes de Guaguas Municipales porque « mucha gente no hace quince viajes al mes».

De hecho, los dos meses de gratuidad del bonoguagua y del resto de títulos de viajes de Guaguas Municipales se han establecido «para que todo el mundo tenga tiempo para decidir qué le interesa más».

En relación a la oferta, y hasta que lleguen los nuevos vehículos, a mediados de año, Guaguas va a organizar un refuerzo de los talleres para acortar el tiempo en que las guaguas permanecen en los talleres.

La compañía entiende que con el volumen de pasajeros que mueve en estos momentos (35 millones en 2022), todavía tiene capacidad de respuesta ante un incremento de la demanda, pues antes de la pandemia transportaba a 39 millones de viajeros.

Un profundo error para el PP

El Partido Popular (PP) ha lamentado el «profundo error» de haber dejado fuera de la subvención estatal para la gratuidad del transporte a los títulos de Guaguas, pero en especial al bonoguagua, al tratarse de del «más arraigado, flexible y de mayor uso» de cuantos se usan en la capital de la isla.

«El PSOE y NC han condenado a muerte al bonoguagua de Guaguas Municipales, acaban de darle un tiro en el pecho que lo aboca a su práctica desaparición», consideró Ángel Sabroso, quien advirtió que dejar fuera de las nuevas subvenciones al transporte público a los bonos de Guaguas Municipales es «del todo discriminatorio y contraproducente» para la fidelización de usuarios al transporte público. «Es un error que los próximos gobiernos que se conformen en el Cabildo y el Ayuntamiento tendrán que corregir».

«Esto se veía venir, pues las declaraciones de los responsables del PSOE que gestionan el transporte público en el Gobierno y en el Cabildo de Gran Canaria (Sebastián Franquis y Miguel Ángel Pérez), iban en la línea de dejar fuera del nuevo sistema de subvenciones tarifarias al título de viajes que mayor uso tiene en la capital más poblada del Archipiélago», recuerda Sabroso.

«Por ello reclamamos un pronunciamiento urgente y rotundo del alcalde, también del PSOE, en defensa de sus vecinos, de los usuarios del Bono10 de Guaguas Municipales y de la empresa municipal en su conjunto, elevando una moción al Pleno para que el bonoguagua tuviera el mismo trato que el resto de bonos de la isla, moción que, paradójicamente fue apoyada por unanimidad, pero que el PSOE la ha convertido en papel mojado», explican los populares.

Incluir la gratuidad de los bonos de Guaguas sólo los meses de enero y febrero próximos, para volver a ser de pago a partir de marzo, es un parche cutre que no tiene explicación lógica alguna. «Lo que pasará es que los usuarios de Guaguas se irán a los bonos insulares, que sí serán gratis durante todo el año. El bonoguagua y el resto han sido condenados a su práctica desaparición. Y esto no sólo es contraproducente para el usuario, que pierde la flexibilidad y comodidad de uso del bono más histórico y arraigado de la isla de Gran Canaria (el Bono 10), sino que es peligrosísimo para Guaguas Municipales como compañía. «Aún hoy la empresa no sabe cuánto va a percibir por parte del Cabildo de Gran Canaria por cada usuario que ha transportado durante todo este año 2022 con alguno de los bonos insulares, así que imaginemos el despropósito en el que están metiendo a la compañía», detalla el edil popular.

Guaguas Municipales es la operadora de transporte público colectivo que mayor número de viajeros transporta en Gran Canaria. Más de 38 millones de viajeros en el año 2019 (situación pre-pandemia), muy por encima de cualquier otra. De toda la oferta tarifaria que dispensa Guaguas Municipales, precisamente su Bono10 -BonoGuagua-, es el más utilizado.

A fecha del pasado 30 de septiembre, en los primeros 9 meses del año, fueron 7.219.924 viajes realizados con este Bono, más que cualquiera de los otros que se ofertan a los ciudadanos. Además de ello, se trata del más flexible y el que mayor capacidad de fidelización de usuarios al transporte público tiene. Se puede obtener en multitud de puntos de ventas, estancos y tiendas de la capital y dispone de una amplísima red de puntos de recarga.

«No hay ni un solo criterio que justifique lo que el PSOE y Nueva Canarias han decidido con respecto a la marginación al título estrella de Guaguas Municipales», concluye Sabroso.