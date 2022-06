El Gobierno de Canarias actuará de emergencia para reparar y rellenar la escollera de la avenida marítima

Obras públicas del Gobierno de Canarias acometerá la reparación y relleno de la escollera en 600 metros de la avenida maritima, al norte del barrio de San Cristóbal. Así lo ha anunciado el consejero responsable del área, Sebastián Franquis, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, y el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste.

La emergencia de los trabajos se aprobará en estos días y se ratificará en el Consejo de Gobierno de la próxima semana.

La intervención podría superar los 4 millones de inversión. Franquis asegura que se actúa porque existe un « problema estructural que podría afectar a la GC-1, aunque no de forma inminente, y porque la escollera forma parte de los terrenos cedidos a la comunidad autónoma«.

Asegura que la situación actual es diferente a la de hace un año, cuando no se justificó la emergencia, y apunta que los trabajos no tienen por qué afectar al tráfico y no cree que duren demasiado porque no tienen una gran complejidad técnica.

Añade que el Ayuntamiento asumirá el arreglo del Paseo con apoyo del Cabildo y que se va a realizar un estudio en profundidad desde el castillo de San Cristóbal a la Lady Harimaguada para conocer la situación del paseo.