Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval No se incluye los 2.100 euros que se entregaron al autor de la obra seleccionada

JAVIER DARRIBA SANTANA Las Palmas de gran Canaria. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La gala de elección del cartel de carnaval de 2026, dedicado a Las Vegas, que se celebró el pasado 29 de agosto en las puertas del teatro Pérez Galdós tuvo un coste para las arcas municipales de 111.477,38 euros, según la información facilitada por la concejala de la fiesta, Inmaculada Medina, a requerimiento del PP.

La edila, que defendió la necesidad de realizar todo tipo de presentaciones del carnaval por ser una fiesta de interés internacional, aseguró que se había recurrido a contratos menores para realizar las adjudicaciones.

Este fue el desglose de gastos: Proeventos Decoración Lámparas, 3.270 euros; Overcom 7 Islas, para la gestión de los votos, 1.605 euros; la presentación de Wendy Fuentes, 1.020 euros; la empresa de drones, 1.260 euros; Insiteca, que hizo los planes de seguridad, 1.738 euros; el plan de tráfico, otros 720 euros; la realización del acto, a cargo de Antonio Cruz Medina, costó 588 euros; Traquinando, que se encargó del montaje de la estructura metálica, costó 16.046 euros; Morillo, con los grupos electrógenos, facturó 4.537 euros; Alcoima, que aportó los baños y las vallas, 791 euros; Sonocom, encargado de la imagen y el sonido, costó 15.800 euros; la iluminación de Monte Vino Digital tuvo un precio de 13.268 euros; el proyecto de instalación eléctrica de José Reyes fue 1.656 euros; el teatro Pérez Galdós, 5.535 euros por la seguridad y la limpieza; Options Production, del director artístico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Quevedo, 16.028 euros; la dirección técnica, 7.245 euros; la limpieza, 302 euros; la ambulancia, 160 euros; el lenguaje de signos, 54 euros; la pirotecnia, 4.217 euros; Señalcanary, para la señalización de los cortes de tráfico, 5.390 euros; los sillones del acto, 235 euros; la canción del carnaval, 1.093 euros; y los artistas que intervinieron en la gala de elección del cartel, 8.934 euros.

La concejala detalló estos cargos a preguntas del Partido Popular, del que dijo que podían haber solicitado la información de las cuentas en la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. «La única preocupación que tienen es cuánto gastamos en el carnaval», critió Medina, «tienen un miembro en la sociedad que más que denunciar o malmeter, puede pedir las cuentas».

La responsable municipal de carnaval respondió a Vox que se va a seguir dando cumplimiento al acuerdo de 2015 alcanzado entre el Ayuntamiento -entonces goberando por el PP- y los vecinos de la comunidad Simón Bolívar, por el que se desterró el mogollón del parque blanco. «Tenemos que volver a reunirnos con los vecinos para comunicarles los actos, aunque como ya no hay noches de carnaval en esa zona, no hay que cerrar con ellos ningún acuerdo» sentenció Medina.

Respecto a la compatibilidad del carnaval y el derecho al descanso de la ciudadanía, la concejala de Fiestas indicó que «se cumplirá con los decibelios, aunque muchas veces es el tránsito de personas lo que daña, y como es una ciudad abierta, no podemos cerrar el paso de los ciudadanos».

Por su parte, la concejala del PP, Victoria Trujillo, lamentó el «abuso» de los contratos menores porque aunque garantizan una tramitación rápida, pueden afectar a un trato igualitario al no garantizarse una concurrencia competitiva.