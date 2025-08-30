El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker Néstor Santana es el autor del nuevo póster de Las Vegas | La alcaldesa anuncia que se recuperará el recorrido histórico del entierro de la sardina, entre el Metropole y Las Canteras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 23:12 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel. Una sardina con escamas que son fichas de póker constituyen el nuevo anuncio de la fiesta de 2026, que cumplirá medio siglo de vida. La propuesta del actor Néstor Santana fue la más votada por el público que participó en la votación abierta por la organización, en un acto que se celebró en la noche de este viernes ante las puertas del teatro Pérez Galdós.

La presentación tuvo un coste inferior a los 100.000 euros, según confirmaron las fuentes consultadas por este periódico, que no supieron concretar la cifra exacta.

Novedades en 2026

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió el carácter carnavalero de la ciudad. Y la concejala de la fiesta, Inmaculada Medina, resaltó el trabajo en equipo para hacer realidad una fiesta como esta. «Hay una novedad, que este año, para seguir creciendo, vamos a tener la carrera de las viudas y vamos a recobrar la elección de la mejor viuda del entierro de la sardina».

La regidora socialista añadió que el entierro de la sardina va retomar un recorrido histórico, desde el club Metropole hasta la playa de Las Canteras, a petición de los grupos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

El acto fue conducido por la presentadora Wendy Fuentes, quien se encargó de entrevistar a los seis finalistas, que fueron Néstor Santana, Brian Medina, Acaymo Calderín, Sandra Corrius, Alberto Guerrero y Armando Arencibia. Sus propuestas fueron seleccionadas el pasado 30 de julio por un jurado designado por la Mesa Técnica de Carnaval, que escogió entre las mejores propuestas entre las veintidós que llegaron hasta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La elección se hizo por votación popular, en función de los apoyos remitidos a través demensajes de texto gratuitos. Durante los 16 minutos que estuvo abierto el plazo de recepción de votos, el acto fue animado por Armonía Show, que nunca falla cuando se trata de animar los esqueletos carnavaleros, entre otras actuaciones.

Más de mil personas participaron en la elección del cartel del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con sus mensajes.

La gala se inició con una actuación musical que fue un reconocimiento de la tensión que hay en la ciudad entre la ilusión por celebrar el carnaval y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. «Ya no hay nada en el mundo que consiga borrar nuestro carnaval» fue el mensaje escogido para defender la celebración de una fiesta que no se salva, en los últimos años, de las reclamaciones judiciales.

Un acto sin estudio de impacto acústico

Precisamente el ruido fue un elemento que marcó la gala de la noche de este viernes. El decreto de la concejala de la fiesta, Inmaculada Medina, por el que se autorizó la celebración del evento de presentación del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria reconoció que el plan de seguridad contemplaba la posibilidad de superar los límites legales de contaminación acústica, alcanzado los 96 decibelios. El decreto detalla que no existe «un estudio de impacto acústico. Asimismo, tampoco se contempló la instalación de limitadores acústicos pare reducir los nivelessonoros».

El otro gran recado de la noche fue un recordatorio de que el año que viene se celebra el medio siglo de los carnavales modernos de Las Palmas de Gran Canaria, que arrancaron en La Isleta gracias al empeño de unos vecinos encabezados por Manolo García.

El escenario y toda la estructura necesaria para la celebración del acto de elección del cartel del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2026 se montaron sobre una estructura que se montó a poca distancia de la fachada del teatro Pérez Galdós.

Bien de Interés Cultural

Al tratarse de un inmueble que fue declarado Bien de Interés Cultural, este periódico preguntó al Ayuntamiento de Las Palmas de GranCanaria si se había informado del montaje al servicio de Patrimonio Histórico. Desde el Consistorio se explicó que toda la actuación está coordinada y consensuada con el teatro Pérez Galdós. «Se ha levantado una estructura delante de la fachada y sobre esos elementos se han colocado las pnatallas y demás elementos», indicaron fuentes de la Sociedad de Promoción Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, «no se apoyan ni cuelgan de la fachada del Teatro».

Esta afirmación fue confirmada por el director de la Fundación Auditorio-Teatro, Tilman Kuttenkeuler, quien detalló que «ningún elemento de la estructura se apoya en la fachada». El único elemento que entra en el interior del edificio es un cable con un contrapeso que no tienen ningún impacto.

El Cabildo de Gran Canaria no se pronunció al respecto, pese a que este periódico intentó conocer su valoración de los hechos.

La considerción del Pérez Galdós como Bien de Interés Cultural sí obligó a desplazar el lanzamiento de fuegos artificiales.

La elección del cartel del carnaval fue el segundo acto de la materialización de la fiesta de Las Vegas, tras la presentación el pasado 21 de julio del avance de la programación, así como de la madrina de las fiestas —la cantante portorriqueña Olga Tañón— y del logotipo con el que celebrará sus cincuenta años de historia.