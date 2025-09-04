El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria viaja desde un simple antifaz hasta el tiempo de la IA

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:27

La historia del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se imprime en los carteles que han anunciado la fiesta desde que hace medio siglo, gracias a los vecinos de La Isleta, la ciudad recuperó la tradición perdida tras el silencio que le impuso la dictadura franquista. Un largo viaje desde aquel sencillo antifaz hasta los tiempos de la inteligencia artificial que se puede rememorar en la exposición al aire libre que, desde este jueves, está instalada en la rambla de Mesa y López.

El cartel anunciador de aquella primera edición de 1977 encabeza el recorrido, que de un lado ofrece un viaje en el tiempo por la historia de la fiesta, y por el otro muestra la propuesta ganadora de la próxima edición, con la firma de Néstor Santana, y el resto de candidatos que aspiraron a ser la imagen de 2026.

Comprobar la evolución de la imagen anunciadora de la ahora fiesta de interés turístico internacional es una forma de entender cómo han cambiado las cosas. Aquel austero cartel de 1977, con una isla de Gran Canaria amarilla tocada con un pequeño antifaz sobre un fondo azul contaba que habría cuatro días de fiesta en la ciudad. Viejos artículos periodísticos de la época explican que la intención de ese cartel era decir que aquello que nacía en La Isleta le pertenecía a una isla entera.

Las Vegas

Eso contrasta con esa sardina montada sobre fichas de casino y rodeada por edificios de neón, situada en la exposición al lado del largo programa de eventos que tendrá la fiesta el próximo año. Y todo eso tras ser anunciado en una ceremonia con formas de bacanal de la que este jueves presumía la alcaldesa Carolina Darias: «Parecía que estábamos ya en Las Vegas no en Las Palmas de Gran Canaria», indicó.

Darias estuvo en la convocatoria pública de la muestra acompañada por Inmaculada Medina, concejala de Carnaval, y por Josué Quevedo, director artístico del evento. Ninguno quiso adelantar nada sobre elementos que diferencien la edición del 50 aniversario de las precedentes aunque la jefa del gobierno de la ciudad señaló que «esa sardina del cartel dará mucho juego».

La muestra que desde ayer se encuentra en la almendra central de la rambla de Mesa y López, más próxima a la Base Naval que a la plaza de España, concitó el interés de la ciudadanía que por allí transitaba. Muchas de esas personas interpelaban a Darias más por la higiene de la ciudad que por la próxima edición de la fiesta.

Otras personas miraban embelesadas los viejos carteles, recuerdos de un tiempo con menos asideros técnicos que el actual pero con un talento envidiable. Algunos rememoraban su presencia en el viejo carnaval, como un vecino de La Isleta que recordaba sus tiempos bailando en la histórica comparsa Los Caribe.

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria anticipa con esta exposición de los carteles de toda su vida su presencia en las calles de una ciudad, como los medios de creación, también muy distinta a la de aquel lejano primer carnaval contemporáneo.