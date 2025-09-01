Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Néstor Santana, este lunes en el parque de Don Benito, en el barrio de Schamann del que procede. Cober
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El cartel de la fiesta de 'Las Vegas': un homenaje a la figura de la Sardina «como personaje del carnaval»

Néstor Santana reconoce que ser el autor de la obra que anunciará las bodas de oro de la principal fiesta de Las Palmas de Gran Canaria en 2026 es un «orgullo y una responsabilidad»

Rebeca Díaz

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:36

Néstor Santana empieza a digerir lo que supone ser el autor del cartel que anunciará el carnaval de 'Las Vegas', que se va a desarrollar del 23 de enero al 1 de marzo de 2026, en el marco del 50º aniversario de esta celebración en Las Palmas de Gran Canaria. Un hecho que lo mete de lleno en la historia de una cita de la que se reconoce ferviente seguidor y que asume con «orgullo y responsabilidad».

«Más allá de mi profesión o de mis trabajos, lo que me mueve es el carnaval desde la cuna, como quien dice, y esa es la razón principal por la que me presenté», explica este actor de profesión que ya el año pasado se quedó, «junto a unos amigos», a las puertas de lograr un premio que este año se llevó en solitario y que se disputó con Brian Medina, Acaymo Calderín, Sandra Corrius, Alberto Guerrero y Armando Arencibia. Los otros finalistas que se sometieron a la votación popular en la gala celebrada el pasado viernes, a las puertas del Teatro Pérez Galdós, después de que sus propuestas pasaran el 30 de julio el filtro de un jurado designado por la Mesa Técnica de Carnaval, que las seleccionó de entre las 22 propuestas que llegaron al Ayuntamiento.

Cartel diseñado por Néstor Santana para el carnaval de 2026, dedicado a 'Las Vegas'. Cober

Sobre la motivación de presentarse al concurso de carteles pese a no ser el diseño su principal actividad, asegura que no fue otra que su amor por esta fiesta. «No tengo mucha idea de diseñar, pero sí conozco bastante del carnaval, y eso fue lo que me motivó a intentarlo. Y, al ser un concurso público y que se podían presentar amateurs, me lancé a la aventura porque entendía que esa oportunidad había que aprovecharla», apunta.

En lo referente al proceso creativo de este cartel que protagoniza una sardina cubierta de escamas que son fichas de póker, comenta que tras valorar «varias opciones», se decantó por esta pues buscaba «un concepto que fuera fácil de pillar» con el que «la gente pudiera emocionarse».

También señala que tuvo claro que «la Sardina, como personaje del carnaval, merecía ese homenaje». Así, apunta que es «un elemento que no ha faltado nunca en los 50 años» de la fiesta y que el entierro es un acto al que acude desde que era un niño y del que destaca su aspecto «performático» y su «profundidad».

