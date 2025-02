El fiscal fija que la petición de Setién de anular los registros en el caso Valka carece de fundamento

Sin dinero efectivo pero con un entramado empresarial

La defensa de José Manuel Setién argumentó que «no se ha hallado dinero en efectivo, ni activos patrimoniales relevantes, etc. que integraban la solicitud y autorización de dichas entradas y registros, ni tampoco objetos de lujo, joyas, vehículos de alta gama y otros efectos o elementos indicativos de injustificado nivel de ingresos respecto de ninguno de los investigados». Sin embargo, el fiscal contra la Corrupción, Javier Ródenas, cree que esta explicación «es muy simple», sobre todo porque «se desprecia (por la defensa) que se ha descubierto un entramado empresarial referente al investigado señor Setién». En su dictamen de oposición a la petición de anulación del auto que autorizó el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros domiciliarios en el marco del caso Valka, el fiscal aclara que se desconoce el resultado de la investigación de las cuentas bancarias solicitada en octubre. «Vincular el éxito de la investigación a la fuerza indiciaria, limitando su visión a la no existencia de dinero en efectivo cuando está en ciernes la investigación financiera del entramado empresarial es, cuando menos, sorprendente», dice. Por eso, advierte a la Sala de que podría ser «sumamente arriesgado, salvo que se pretenda cerrar en falso la instrucción, identificarse con esa línea de razonamiento, dejando sin rellanar el hueco de la investigación patrimonial (...) y sin haberse desvelado el contenido de lo que la defensa trata de que no se descubra».