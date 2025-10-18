Los empresarios de Triana piden más cámaras en las calles para frenar los hurtos en los comercios La asociación Zona Triana se dirige a la Delegación del Gobierno para que coloque nuevos dispositivos de videovigilancia

La asociación de empresarios Zona Triana se dirigió al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para que solicite la instalación de cámaras de videovigilancia «en las distintas calles que componen el área comercial de Triana, entendiendo que esta medida incrementa la seguridad ciudadana» ya que «no solo protege bienes y personas frente a la delincuencia, sino también frente a conductas que perturban la convivencia y causan molestias».

En el escrito remitido a la Delegación del Gobierno en Canarias el pasado 10 de septiembre, se especifica que «a pesar del refuerzo policial, los hechos son cada vez más frecuentes, generando una gran inquietud entre los comerciantes y hosteleros, que se sienten desprotegidos al seguir produciéndose incidentes y que en muchas ocasiones tienen que actuar poniendo en riesgo su integridad física».

El presidente de la asociación de empresarios Zona Triana, Marc Llobet, explica que la inseguridad en la zona comercial no está generalizada ni afecta a los clientes, pero sí que genera distorsiones en el funcionamiento de los negocios. «Aquí hay más de 700 locales dedicados a distintas actividades económicas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no gestiona Triana como debiera», expuso Llobet en declaraciones a este periódico.

El representante de los empresarios detalló que, como mínimo, se podría instalar cámaras de videovigilancia en el entorno de las calles Mayor de Triana, General Bravo, Cano y Francisco Gourié.

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias se informó a los comerciantes que la petición la tenía que formular el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», de ahí que los empresarios hayan puesto sobre la mesa del Consistorio capitalino la necesidad de reforzar la vigilancia en la zona, algo que mejorará con la reciente incorporación de los 45 nuevos policías locales.

Ya este verano se produjo un aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona de Triana, tanto por parte de la Policía Local como del Cuerpo nacional de Policía.

Sin embargo, los empresarios quieren que este refuerzo policial se vea acompañado por la instalación de cámaras de videovigilancia por la eficacia que les atribuyen, tanto en el aspecto de la disuasión de conductas criminales, como en la eficacia que presentan a la hora de identificar y detener a los autores de los hechos delictivos.

«En la mayoría de los casos en los que ha habido detenciones, han sido posibles gracias a imágenes grabadas por cámaras de seguridad de establecimientos o por vecinos que avisaron a la Policía», detalla el escrito, «todo ello evidencia la efectividad de la videovigilancia para disuadir a los delincuentes y contribuiría a incrementar la seguridad de los miles de ciudadanos y turistas que transitan por esta emblemática zona comercial».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya elevó a la Delegación del Gobierno su petición de instalar cámaras de videovigilancia en varios puntos de la ciudad, entre ellos en el sector de Triana. Sin embargo, el Consistorio capitalino limitó su petición en la zona a la confluencia de la calle Muro con la plaza de la Alameda de Colón.

Para justificar esta solicitud, el informe policial en el que se basa esta petición refleja un aumento del número de denuncias en casi un 24% en los dos últimos años, pasando de 88 delitos a 109. «Si bien en el año 2023, se experimentó un pequeño descenso en los delitos denunciados, en el año 2024 se observa un considerable incremento», detalla el informe criminológico de los puntos de videovigilancia, «con la instalación de este punto de vídeovigilancia, en un lugar de gran transito y concentración de personas, tanto de día como de tarde-noche, para el que se solicita autorización, se gozaría de una medida político criminal que ayudará a la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos, debiendo además tenerse en cuenta que se ha aprobado la remodelación de este entorno (Concurso de Proyectos del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias) y que será probablemente un lugar en el que el transito de personas se incremente considerablemente».