En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes

Batlle, Darias y Pescador, en la presentación del proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 18:00

Desenterrar el barranco del Guiniguada presenta menos beneficios que plantear una acción renaturalizadora y peatonal sobre la actual carretera. Así lo entiende el arquitecto Enric Batlle, socio fundador de la oficina Batlle I Roig, cuya propuesta de ordenación del barranco, AWA, resultó ganadora en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para definir el próximo Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. También resultó la alternativa preferida por la ciudadanía en la consulta popular celebrada, con 692 votos.

«Sacar la losa de hormigón nos llevaría a conservar los muros del barranco y, por tanto, tendríamos un cauce que ha de estar libre para el agua, más seco, vacío y no ocupado por la gente», expuso, «si tuviéramos que mantener el cauce para el agua y el carril para la circulación, nos quedaría muy poco espacio público».

Además, mantendría una isla de calor ya que, «con el barranco abierto, estaríamos en una situación de muy poca sombra, prácticamente con los mismos árboles que hay ahora».

Su propuesta no contempla el descubrimiento del barranco porque las bases del concurso excluían esta posibilidad. Pero además, la solución aporta, desde la perspectiva de los redactores, una mayor ganancia de espacio público, un ahorro económico y una conexión más fácil entre los barrios de las dos orillas del Guiniguada.

Batlle estuvo acompañado por la arquitecta Flora Pescador, del equipo MPC Arquitectos, que colabora desde Gran Canaria en la elaboración del proyecto definitivo. También estuvieron presentes en la comparecencia ante los medios de comunicación la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el concejal de Planificación y Desarrollo Urbano, Mauricio Roque; la coordinadora del área, Nieves Martín; y el director general de Urbanismo y Vivienda, Héctor Romero. El encuentro se produjo horas antes de la presentación del proyecto en el marco de la XI Semana de la Arquitectura que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, con la colaboración de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y del Cabildo de Gran Canaria.

AWA «busca recoser y recuperar la relación entre estos barrios, convirtiéndose en un punto de encuentro y conector social. La reducción del tráfico en la GC-110 permitirá convertir el ramal inferior de acceso a la ciudad en un bulevar verde, conectando espacios verdes existentes y generando nuevos», según se recoge en la presentación del anteproyecto.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, no dudó en calificar este proyecto transformador de la ciudad como «el más importante de todos los tiempos». Y aunque no quiso ponerle fecha, sí insistió en que quiere hacerlo realidad «lo antes posible».

La regidora también defendió la legalidad del concurso y su adjudicación, pese a que ha sido denunciado por uno de los equipos arquitectónicos finalistas.

Más verde y más peatonal

La renaturalización del ámbito y su peatonalización son los los elementos clave del futuro paseo, que se extiende por 650 metros entre el Teatro Pérez Galdós y el espacio en torno al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en una superficie de unos 30.000 metros cuadrados. La eliminación de la carretera permitirá crear un gran paseo peatonal con referenicas culturales, zonas deportivas y puntos de necuentro ciudadano.

«Se propone la pacificación del ámbito, permitiendo el acceso a los viales del paseo solo a vecinos, servicios, transporte público y emergencias. Esto libera el espacio actualmente ocupado por la autovía para el uso ciudadano», detalla el anteproyecto, «el transporte público seguirá accediendo al paseo mediante viales de convivencia, con nuevas paradas de guagua vinculadas a El Terrero y El Toril. Se instalarán aparcamientos para bicicletas para fomentar la movilidad activa».

Para ello, se dejarían dos carriles de circulación, uno por sentido, en los laterales del cauce. Darias confía en que la nueva filosofía urbana, en la que el peatón es el centro de la movilidad, acabe por derribar las reticencias que desde Carreteras se ha mostrado siempre a la hora de renunciar a la GC-110 como conexión con el centro de Gran Canaria.

Además, se plantea la construcción de un nuevo pabellón cerca del antiguo Puente de Palo: el Centro para la Divulgación del Arte y la Cultura Canaria de Guiniguada. «Este pabellón podría ser también la puerta de entrada a una posible museificación de las bóvedas del barranco», se explica, «mediante la apertura de un acceso y la adecuación del interior, se podría reciclar, reconvertir y resignificar la infraestructura mediante experiencias inmersivas para recuperar la memoria histórica y dar un valor añadido».

A lo largo de todo el paseo, se instalarán paneles informativos con información sobre artistas canarios y sus obras, así como sobre las especies vegetales autóctonas. En cuanto a los cruces transversales, se configuran como puntos donde desarrollar programas culturales.

De la montaña al mar

El nuevo paseo se configura como un recorrido que va desde la parte más natural, en el corazón del barranco, a la zona más antropizada o urbana, en el lado mar. Y se articula en torno a cuatro zonas: el bosque, que es un gran parque frente al rectorado para conectar los barrancos Guiniguada y Seco, con zonas ajardinadas y espacios deportivos; los jardines, que irán desde el rectorado al puente de piedra, conectando las zonas del Terrero y El Toril, con zonas de descanso y restauración; el paseo, la nueva avenida entre los puentes de Piedra y de Palo, que albergará exposiciones temporales; y la plaza, el espacio público que se creará entre el Mercado de Vegueta y el Teatro Pérez Galdós para albergar actos culturales y sociales rebajando el desnivel que existe entre los dos edificios. Aquí se instalará una pérgola de 575 metros cuadrados para dotar de sombra al espacio.

Por superficies El bosque: se dedican 919 metros cuadrados al paseo peatonal; 2.337 metros cuadrados al parque urbano; 1.539 metros cuadrados de jardines; y 570 metros cuadrados para canchas de baloncesto.

Los jardines: se reservan 6.026,09 metros cuadrados para el paseo peatonal; 721,4 metros cuadrados para el espacio deportivo (calistenia y bola); un total de 671,11 metros cuadrados para juegos infantiles; 381,5 metros cuadrados para juegos de agua; 586 metros cuadrados para un espacio escenográfico; otros 409,3 metros cuadrados para zona de restauración; y 2.247,1 metros cuadrados para jardines.

El paseo: destina3.405,6 metros cuadrados para la avenida peatonal; y 1.158,5 metros cuadrados a jardines.

La plaza: contará con un espacio polivalente de 1.940 metros cuadrados y unos jardines con una superficie de 763,77 metros cuadrados.

El proyecto añadirá 8.046,67 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y se crearán 18.397,36 metros cuadrados de nuevos espacios de sombra con arbolado y pérgolas.

Se utilizan especies autóctonas y de bajo requerimiento hídrico que reproducirán las cuatro estaciones, en torno a las cuatro estatuas que son el primer ejemplo de arte neoclásico de Canarias, desde su instalación en torno a 1815. Así, se citan como algunos ejemplos los de la tipa (Tipuana tipu), el lfalso jazmín (Solanum jasminoides) o la retama amarilla (Teline microphylla) para representar la primavera; el flamboyán (Delonix regia), la madreselva del Cabo (Tecomaria capensis) y el trompetero naranja (Pyrostegia ignea), para el verano; el árbol orquídea (Bauhinia variegata), la acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin) o la Salvia, para el otoño; y la jacaranda azul (Jacaranda mimosifolia), la rosa melaleuca (Melaleuca nesophila) o la siempreviva azul (Limonium sventenii), para el invierno.

Flora Pescador destacó este punto como el «centro de Las Palmas de Gran Canaria, el ombligo que no habíamos visto» y que ahora vuelve a ponerse en valor.

AWA siembra también las bases de otras aspiraciones que se dejan ya para un futuro más lejano: en primer lugar, el soterramiento de la GC-1 a su paso por la desembocadura del Guiniguada, para conectar con un gran parque que ya soñó Joan Busquets en 2008; y en segundo término, la museificación de la bóveda que encauza el barranco.