«Mi drag me ayuda a sacar todas las ideas que tengo en mi mente» Drag Hécate (Adrián Melián Reyes) 'Tranquilas... Sé cómo hablar... Miauuuu' es el espectáculo que va a protagonizar en la preselección, donde saldrá en décimo lugar

-Preséntese ante el público...

-Adrián Melián Reyes, soy camarero. Nací el 13 de enero de 1993 en Las Palmas de Gran Canaria. Mis patrocinadores son Colonia 44 de gatos Juan Grande y Churrería los duendes.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Desde pequeño me llamaba la atención el maquillaje de las drags, la creatividad del vestuario y las vertiginosas plataformas. Siempre pensaba que cuando fuese mayor de edad quería estar.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-A nivel personal, haber conseguido algo que me propuse hace años cuando solo era un espectador. A nivel profesional, seguir creciendo como artista y sacarle más partido a mi personaje.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Nos parecemos en que a los dos nos encanta el arte y nos diferenciamos en que mi drag saca ese lado explosivo y sensual. Es energía en estado puro, un personaje que he creado que me ayuda a sacar todas las ideas que tengo en mi mente sin importarme en absoluto lo que piense la gente.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-2010 es una de las primeras.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-El show de Mandrágora.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-El poder potenciarte gracias a tu personaje drag, actuar y hacer que la gente disfrute con tu espectáculo.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Es difícil decantarse por uno solo. Séregon, no hubo ningún show de él que no me gustase: vestuario, maquillaje y música siempre eran acertados. Anémona, el dominio total que tiene sobre las plataformas y su puesta en escena.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-La ropa se comenzó en diciembre y la coreografía en enero.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-La música les hará bailar y la última canción en especial, les hará cantarla conmigo porque es una canción mítica del 2002 que a día de hoy sigue sonando en la radio.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Quitaría el tema del atrezo porque es verdad que da mucho juego en el escenario, pero también hace que el presupuesto se encarezca mucho más y a veces la búsqueda de patrocinadores sea más difícil de lo que es. Añadiría actuaciones de drags de fuera.

-No entiende el carnaval sin...

-Salir guapísima de casa con un maquillaje precioso híper producida, la peluca peinada con tanto volumen que no se sabe si es peluca o un queque de limón. Y llegar por la mañana a tu casa como el Joker, con la peluca hecha un gato (si aún la conservas claro).