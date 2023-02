«Tengo que decir que he ido varias veces al supermercado en plataformas» La Giovadrag (Giovanni Izquierdo de la Cruz) Intervendrá en quinto lugar con un diseño que ha creado junto a Mari Carmen Millares en busca de un billete a la final del día 3 de marzo

El próximo lunes 20 de febrero, se subirá al escenario del carnaval de 'Studio 54', en el parque de Santa Catalina, para defender el espectáculo 'Con la sangre cubana y mi religión yoruba quiero salvar Cuba', con un diseño que ha idea junto a Mari Carmen Millares Domínguez. Avanza en esta entrevista que ofrecerá una puesta en escena muy medida en la que trabaja desde el verano del pasado 2022.

-Preséntese ante el público...

-Giovanni Izquierdo de la Cruz. Soy pastelero. Nací el 28 de noviembre de 1995 en Las Palmas de Gran Canaria. Participo con el apoyo de Mundo Patineta, Élite Van, Ayuntamiento de Agüimes y Club Air Game.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Poder llevar lo que tengo en mi cabeza a la vida real.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-Personalmente, disfrutar al máximo. Profesionalmente, seguir creciendo como drag y en el mundo del espectáculo.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Mi persona se parece a mi personaje drag en las locuras y se diferencia en que no me transformaría un día cualquiera. Aunque tengo que decirles que he ido varias veces al supermercado en plataformas.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-Año 2017, gala drag de Telde.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-La actuación de mi drag queen favorito, Drag Sethlas.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-La altura del calzado, la forma en la que nos transformamos para demostrar que todo lo vale.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Mis referentes son Drag Sethlas, por su forma de actuar, y Grimassira Maeva, por sus movimientos y su forma de ser con el público.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Desde el verano de 2022, aunque la fantasía salió por primera vez en 2020 cuando empecé a visualizar bocetos. Las ideas se quedaron guardadas hasta 2023.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-La música es muy carnavalera y la puesta en escena es lo justo que voy a utilizar, sin faltarme ni sobrarme elementos escénicos.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Yo quitaría a los artistas invitados o, ya que hay que tenerlos para rellenar, pondría actuaciones que tengan que ver con la gala... Como por ejemplo, grupos de baile o artistas drag de fuera de Canarias. Además, añadiría permisos de seguridad para realizar acrobacias aéreas como drag queen, y también añadiría segundos de más al playback.

-No entiende el carnaval sin...

- Sin la gala drag y la cabalgata.