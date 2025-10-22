Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita El número de personas que acude al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sin reserva crece un 22% en el último año

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuatro de cada diez personas atendidas en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acuden a realizar sus gestiones sin haber concertado cita, lo que explica que a primeras horas del día se generen colas de ciudadanos y ciudadanas en las puertas de las oficinas municipales.

Esto supone un crecimiento de un 22% respecto al mismo mes de septiembre del año anterior. Y lo mismo ha pasado en otros meses, como el de junio, cuando la atención presencial se incrementó un 15% respecto al mismo mes de 2024.

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, dijo que la gente acude sin cita porque sabe que «se le responde en un tiempo razonable», que cifró en unos once minutos.

Aun así, el edil reconoce que están sufriendo un problema de recursos humanos porque se está produciendo «un incremento importante de bajas» en el servicio. El edil cifró en 14 el número de funcionarios de baja. En estos momentos, la sección de atención ciudadana tiene 48 gestores, con lo que el porcentaje de bajas asciende casi al 30% del personal y no existe sistema alguno para cubrirlas. Por eso, adelantó que se van a abordar soluciones transitorias como cubrir las bajas de larga duración con interinos.

El edil no hizo referencia a las dificultades que se encuentran los ciudadanos a la hora de conseguir cita, tanto a través de la página web municipal como por medio del servicio telefónico que se abre los viernes y que concede cita para la semana siguiente. En todo caso, el número de teléfono 010 está disponible de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 08.00 a 14.00 horas y de 15.00 horas a 19.00 horas para pedir cita. Y eso en virtud de un contrato que se adjudicó a la empresa Factudata XXI por un importe de 1,96 millones de euros hasta 2029.

Durante 2024, el 010 recibió 418.338 llamadas, según una nota de prensa del Ayuntamiento. La mayoría están relacionadas con el padrón y los tributos.

En lo que vamos de año, los servicios de atención a la ciudadanía han atendido a algo más de 29.000 peticiones ciudadanas. De ellas, con datos de septiembre, el 40% se solventaron por sede electrónica; el 35%, en los quioscos digitales; y el 25%, en persona.

El edil del PP Ignacio García Marina criticó los madrugones que se pegan los ciudadanos para hacer sus gestiones. «No es normal venir a las siete de la mañana para ser atendidos de manera presencial», denunció, «si tenemos más presencia que nunca y menos personal, tenemos un problema».