Varios de los momentos de la entrega de premios este sábado.

Varios de los momentos de la entrega de premios este sábado. Arcadio Suárez

Charter 100 entrega sus premios

Ecca.edu, Manuel Marchena, Pino Montesdeoca, Asha Ismail, Ángela de Miguel Sanz, Dácil Barreto, Rosa María Calaf y la Almudena Cid, las galardonadas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:15

Charter 100 Canarias celebró este sábado en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel una cumbre con representación de mujeres de Canarias, Azores, Melilla, Madeira, Mauritania y Marruecos. Es la primera vez que Canarias recibe a colectivos empresariales y sociales de las regiones ultraperiféricas.

Además, se procedió a la entrega de sus premios anuales, que este año fueron para Ecca.edu, el jurista Manuel Marchena, la actriz Pino Montesdeoca, la activista Asha Ismail, la empresaria Ángela de Miguel Sanz, la ingeniera Dácil Barreto, la periodista Rosa María Calaf y la gimnasta Almudena Cid.

