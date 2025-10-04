Charter 100 entrega sus premios

Varios de los momentos de la entrega de premios este sábado.

Charter 100 Canarias celebró este sábado en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel una cumbre con representación de mujeres de Canarias, Azores, Melilla, Madeira, Mauritania y Marruecos. Es la primera vez que Canarias recibe a colectivos empresariales y sociales de las regiones ultraperiféricas.

Además, se procedió a la entrega de sus premios anuales, que este año fueron para Ecca.edu, el jurista Manuel Marchena, la actriz Pino Montesdeoca, la activista Asha Ismail, la empresaria Ángela de Miguel Sanz, la ingeniera Dácil Barreto, la periodista Rosa María Calaf y la gimnasta Almudena Cid.

