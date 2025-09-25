Charter 100 Canarias: una década de compromiso y visibilidad para la mujer

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:15 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

Charter 100 Canarias es una asociación que desde su fundación, el 8 de marzo de 2015, trabaja bajo cuatro ejes claros: empresarias, emprendedoras, profesionales y dirigentes, con el fin de poner en valor el trabajo de la mujer. Su presidenta, Nardy Barrios, avanzó la cita más inmediata en la agenda del colectivo: el próximo 4 de octubre, en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Allí se celebrará una cumbre con representación de mujeres de las Islas Azores, Canarias, Melilla, Madeira, Mauritania y Marruecos.

Será la primera vez que Canarias reciba a colectivos empresariales y fondos de las regiones ultraperiféricas del espacio MAC (Madeira, Azores y Canarias). Diez años más tarde de sus inicios, Charter 100 Canarias mantiene intacto su objetivo de dar visibilidad y respaldo a mujeres que, por diferentes circunstancias, se han quedado atrás en el camino.

El acto de presentación estuvo conducido por Nardy Barrios, quien subrayó el espíritu de la organización: «No solo somos un colectivo de mujeres empresarias, profesionales, dirigentes y emprendedoras, sino que estamos pendientes de las compañeras que se han quedado por el camino. Siempre estamos mirando por las demás».

Ampliar

Nardy Barrios quiso recordar que durante la pandemia la asociación fue pionera en habilitar un teléfono gratuito para atender a mujeres que habían perdido su empleo y debían sacar adelante a sus familias. «Apoyamos a mujeres maravillosas del deporte, canarias plusmarquistas, al proyecto Guardianas de los Sabores de Gran Canaria, a esas mujeres que trabajan la tierra con alimentos kilómetro cero. Esto nos ha situado en un auténtico lobby social y empresarial», afirmó.

La jornada del 4 de octubre se completará, a las 19.00 horas, con la entrega de los premios anuales de Charter 100. En esta edición, los reconocimientos recaerán en Ecca.edu, por sus 60 años al servicio de la educación y desarrollo de la mujer en Canarias; Manuel Marchena, jurista que aborda la igualdad en su último libro; Pino Montesdeoca, por desafiar los estereotipos de la edad; Asha Ismail, por transformar el dolor en lucha; Ángela de Miguel Sanz, referente en la defensa de las pymes; Dácil Barreto, por su liderazgo en el sector industrial; Rosa María Calaf, pionera del periodismo bélico; Y Almudena Cid, única gimnasta en alcanzar cuatro finales olímpicas consecutivas.

Actualmente, la asociación cuenta con representación en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y Melilla, con el objetivo de extenderse próximamente al resto de islas del archipiélago canario. «Llevamos diez años de manera ininterrumpida volcadas en el trabajo social, cultural y empresarial. Además somos la única asociación canaria que ha permanecido desde entonces hasta la actualidad», concluyó Nardy Barrios.