La carrera media del taxi se encarece en 1,35 euros con las dos propuestas del Ayuntamiento

Las dos propuestas de subida de precios que el Ayuntamiento propondrá este lunes a los componentes de la Mesa Municipal del Taxi suponen una subida media de casi un 24% en una carrera habitual en la ciudad. Si se toma como referencia los datos que se aportan en el estudio que justifica el incremento tarifario, el trayecto habitual que hace un taxi en Las Palmas de Gran Canaria tiene un coste de 5,55 euros para el cliente. Con los dos escenarios que ha puesto sobre la mesa el área de Movilidad, este recorrido pasará a costar alrededor de 6,87 euros (escenario 1) o de 6,92 euros (escenario 2).

Las dos propuestas son diferentes: la primera plantea un aumento lineal en el precio de todos los componentes que conforman la tarifa (bajada de bandera, kilómetro recorrido, hora de espera y suplementos) de un 9,85%; y la segunda, aplica un porcentaje de revisión distinto para cada categoría (9,54% en la bajada de bandera; 11,89% en el kilómetro recorrido; 6,34% en la hora de espera; y 3,66% para los suplementos).

Sin embargo, su aplicación apenas genera diferencias significativas. Así, el escenario 1 supone un incremento del precio de la carrera media que ronda el 23,78%, mientras que el segundo alcanza el 24,68% aproximadamente respecto a la situación actual.

Se trata de una subida considerable porque trata de cubrir el aumento de los costes de los últimos cinco años, pero ni aún así resulta suficiente. Como reconoce el estudio, en 2018 se calculaba que se necesitaría subir los precios un 27,3% para amortizar los costes. «Habida cuenta de la evolución de la situación económica desde entonces, no parece que el panorama haya sufrido un vuelco sustancial -en todo caso ha empeorado-, como para pensar que no sean necesarios fuertes incrementos de las tarifas para garantizar el equilibrio económico del sector, so pena de abocar a éste a gravosas reestructuraciones, que puedan hacer desaparecer negocios y penalizar el servicio que recibe el usuario», detalla.

Las dos opciones que propone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria están por encima del último planteamiento que hizo el sector. De acuerdo a aquella propuesta, el incremento en la carrera media sería de un 22,34%, con lo que quedaría en 6,79 euros (+1,24 euros).

Sin embargo, desde el sector se recuerda que la propuesta que ha utilizado el Ayuntamiento como base se refería a la petición que los taxistas presentaron en el año 2021 y, por tanto, lo que se llevará el lunes a la Mesa Municipal del Taxi no contemplaría la subida de costes de 2022. «La propuesta municipal nacería con el déficit de 2022», explicaron.

Dudas de los taxistas

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot, se pronunció en el último pleno del viernes en este sentido. «Ustedes igual no tienen problemas para alimentar a sus familias», dijo a los corporativos, «yo gano lo mismo desde 2018 y los 150 euros que gastaba en la cesta de la compra en 2019 son ahora 300 euros».

En su opinión, tras conocer las dos propuestas de tarifas que se hicieron públicas a través de CANARIAS7, «me parece que perdemos dinero». Chabot dibujó un panorama sombrío: «el taxi se ha empobrecido, está pidiendo miseria cuando tenemos en la calle unos precios que se han doblado y aquí seguimos sin subir una tarifa como corresponde, como se ha hecho en otros sitios».

«Esperemos que nos repercuta para bien, que no nos haga perder dinero», concluyó.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, detalló también en el pleno que las propuestas van a ser sometidas a consideración de los representantes del taxi, aunque no es obligatorio. La idea es que el nuevo cuadro tarifario sea aprobado por el Pleno el próximo mes para luego remitirlo a la Comisión de Precios de Canarias.

La aplicación de estas tarifas colocaría al taxi capitalino -uno de los más baratos de España- en la media estatal para un recorrido tipo diurno en día laborable, que cuesta 6,63 euros.