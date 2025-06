Cardona vio «incumplimientos» en la gestión del agua pero no puede «afirmar» que hubiera perjuicios El exalcalde dijo que no recordaba «de qué fuente bebió» para cuantificar en 10 millones el supuesto quebranto de los socios a la compañía

El juicio por el caso de la Gestión del Agua se reanudó este martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas con las esperadas discrepancias entre el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona y las defensas de los 15 acusados de este macro procedimiento. A pesar de que el exedil aludió a «incumplimientos» en los contratos y que había detectado que -presuntamente- los socios privados de la compañía municipal de aguas «inflaban los precios» de los trabajos que Sercanarias realizaba a Emalsa, no pudo concretar si hubo quebranto o no a la empresa de aguas de la capital entre 2008 y 2012. «¿Tiene la certeza de que, efectivamente, Emalsa sufrió perjuicios?», le cuestionó la fiscal Evangelina Ríos, a lo que Cardona le contestó que «personalmente no puedo afirmar eso que me está preguntando. Lo que sí puedo decir es que Emalsa vino incumpliendo los contratos que tenía con el Ayuntamiento y eso aconsejaba tomar decisiones. Pero no tengo elementos para afirmar con rotundidad algo tan categórico como lo que usted me está preguntando», declaró Cardona.

El que fuera alcalde de la capital grancanaria fue el primero en declarar en la reanudación del juicio que se tuvo que suspender el pasado 2 de octubre de 2024 por la indisposición del letrado José María Palomino. En esta causa se dirime si hubo o no un perjuicio económico de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria desde 2008 hasta 2012.

Juan José Cardona combinó en su interrogatorio instantes de lucidez, como cuando criticó que su sucesor en el cargo Augusto Hidalgo por «meter en el cajón» el trabajo de fiscalización realizado por un equipo auditor, con lagunas mentales lógicas por el tiempo transcurrido como cuando la fiscal le interrogó acerca de la segunda denuncia que presentó en 2016.

Tampoco recordó «de qué fuente bebió» en su momento cuando declaró que había cifrado «entre ocho y 10 millones» el presunto quebranto originado por los socios privados (son las compañías Saur y Valoriza-Sacyr que eran las dueñas del 66% de las acciones por las 34% que tenía el Ayuntamiento). «Yo recuerdo que llegué a hablar de unas cifras en la prensa, pero no sabría decirle de qué fuente bebí, no recuerdo de qué información obtuve la cifra», respondió a preguntas de Evangelina Ríos.

El que fuera líder municipal del Partido Popular contó que presentó la primera denuncia ante la Fiscalía en base a una serie de artículos periodísticos que fueron publicados ese mes de diciembre. Calificó las noticias como «graves» y que se «escapaban» de su «capacidad de gestión como presidente del consejo de administración» de la compañía mixta de aguas. También aludió a la «coincidencia» en el tiempo de una transferencia que se ejecutó por valor de 1,3 millones de euros por Emalsa para la adquisición de una nave en Los Tarahales y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un contecioso-administrativo que resultó favorable a los dos socios privados también tenía que ser estudiada por la Fiscalía.

Tras la denuncia y al apreciar presuntas irregularidades, manifestó que creó un grupo de trabajo municipal con el objetivo claro de «aumentar el control público» en la gestión de la compañía y «clarificar» el marco de las «relaciones entre ambas partes». Este equipo multidisciplinar de expertos concluyó que se produjeron «ciertos incumplimientos contractuales» y que cifraban el perjuicio económico en más de 20 millones de euros: «El grupo culminó un trabajo excelente que me llevó a nombrar a un interventor, que era una figura un tanto controvertida. El trabajo se detuvo con las elecciones y la llegada de un nuevo alcalde que descalificó el trabajo realizado», relató Cardona.

El ex primer edil finalizó detallando que el traslado de Emalsa a Las Ramblas se realizó «sin quejas. No fui a la Fiscalía por el contrato de arrendamiento de Las Ramblas porque hubo voluntad de modificarlo. El consejo de administración quedó satisfecho con el acuerdo extra judicial con el arrendador que accedió a modificar las cláusulas. No tuve quejas del edificio de Las Ramblas porque son unas instalaciones sustancialmente mejores que las del Obelisco».

Cuestiones «insalvables»

También declaró uno de los miembros del equipo que creó Cardona para auditar las relaciones mercantiles entre el Ayuntamiento y Emalsa.

Este «veterano» de la compañía mixta de aguas contó que su labor era la de «encontrar un punto en la relación entre Emalsa y el Ayuntamiento en el que tanto la concesionaria como la administración pudiesen ver sus aspiraciones cubiertas».

Pero detalló que «conforme se iba a investigando y profundizando en las distintas áreas del contrato, había cuestiones que eran insalvables tanto en la depuración, como en el saneamiento, como en la red de aguas fluviales, como en la calidad de los servicios. Había serias deficiencias, y era muy difícil llegar a un encuentro».