El 'Camino de los Valores' llega a Santiago: «No me lo creo, este año esto me lo dedico a mí» La iniciativa de la asociación que preside la jueza Reyes Martel finalizó en la plaza del Obradoiro con la llegada de los jóvenes al ritmo de los papagüevos de Gran Canaria

Los participantes en la edición de este año completaron este domingo los 60 kilómetros de la caminata.

Aday Martín Santana Santiago de Compostela Domingo, 12 de octubre 2025, 17:49 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

«No me lo creo, estoy aquí en la plaza del Obradoiro. El año pasado esto se lo dedicaba a mi familia, este año lo hago por mí». Así llegó uno de los jóvenes que estuvieron este fin de semana realizando la IX edición del 'Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental'. Este domingo culminó con la esperada llegada de los participantes a Santiago de Compostela, Galicia.

Tras recorrer cerca de 60 kilómetros en cuatro etapas, los jóvenes culminaron esta experiencia impulsada por la asociación UP2U Project – Depende de ti, presidida por la jueza de menores de Las Palmas, Reyes Martel. La entrada en la plaza tuvo una sorpresa especial: los papagüevos de Gran Canaria acompañaron la llegada de los participantes.

La última etapa, de unos 5 kilómetros desde el municipio de Santiago de Monte do Gozo, estuvo llena de emoción, caras de cansancio y compañerismo. Desde lo alto, los peregrinos divisaron por primera vez la ciudad de Santiago, una imagen que marcó el cierre de una aventura que ha unido a personas de distintas edades y contextos bajo un mismo lema: caminar por la salud mental.

Los jóvenes, procedentes de Canarias, Galicia, Andalucía, Melilla, Murcia, Cantabria, Valencia, Baleares y Castilla La Mancha, disfrutaron de la experiencia y cumplieron con el objetivo de unir los dos caminos, el de Gran Canaria desde Tunte hasta Gáldar y el gallego desde Samos hasta Santiago de Compostela. Por eso, al entrar en la plaza, aparecieron algunas lágrimas en sus rostros al sentir tanto orgullo, superación y emoción.

Banderas de la UD Las Palmas, de Canarias, de Melilla, de la Comunidad de Madrid... Al grupo no le faltaba nada para lucir y engalanar la plaza del Obradoiro.

1 /

Durante la jornada final se celebró también el mercadillo solidario del 'Camino de los Valores' en la Hospedería de San Martín Pinario, cuyos fondos se destinarán a entidades que promueven la salud mental.

Con la llegada al Obradoiro, el 'Camino de los Valores' cierra su novena edición marcada por la emoción, la participación y el compromiso social. Una vez más, la iniciativa demostró que todos pueden caminar juntos por un objetivo común y bajo un mismo camino.

Los participantes fueron recibidos por autoridades como el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santiago, Santiago Tadeo; el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa; la viceconsejera de Política Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agis; el padrino de honor de la asociación y creador del Xacobeo, Víctor Vázquez; los concejales de San Bartolomé de Tirajana, Ruyman Cardoso y Eduardo Armas y el exfiscal general del Estado, Julián Sánchez; además de la magistrada y presidenta de UP2U Project, Reyes Martel, que clausuró esta novena edición con un mensaje institucional de agradecimiento y compromiso con la juventud y la integración social.

Mención para los padrinos de honor de UP2U Project Depende de ti, la doctora Elisabeth Arrojo; la actriz y periodista, Miriam Díaz Aroca y el ex jugador de baloncesto profesional; Fernando Romay.