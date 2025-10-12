Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025: resultados de la Lotería Nacional
Los participantes en la edición de este año completaron este domingo los 60 kilómetros de la caminata.
Los participantes en la edición de este año completaron este domingo los 60 kilómetros de la caminata. C7

El 'Camino de los Valores' llega a Santiago: «No me lo creo, este año esto me lo dedico a mí»

La iniciativa de la asociación que preside la jueza Reyes Martel finalizó en la plaza del Obradoiro con la llegada de los jóvenes al ritmo de los papagüevos de Gran Canaria

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Santiago de Compostela

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:49

Comenta

«No me lo creo, estoy aquí en la plaza del Obradoiro. El año pasado esto se lo dedicaba a mi familia, este año lo hago por mí». Así llegó uno de los jóvenes que estuvieron este fin de semana realizando la IX edición del 'Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental'. Este domingo culminó con la esperada llegada de los participantes a Santiago de Compostela, Galicia.

Tras recorrer cerca de 60 kilómetros en cuatro etapas, los jóvenes culminaron esta experiencia impulsada por la asociación UP2U Project – Depende de ti, presidida por la jueza de menores de Las Palmas, Reyes Martel. La entrada en la plaza tuvo una sorpresa especial: los papagüevos de Gran Canaria acompañaron la llegada de los participantes.

La última etapa, de unos 5 kilómetros desde el municipio de Santiago de Monte do Gozo, estuvo llena de emoción, caras de cansancio y compañerismo. Desde lo alto, los peregrinos divisaron por primera vez la ciudad de Santiago, una imagen que marcó el cierre de una aventura que ha unido a personas de distintas edades y contextos bajo un mismo lema: caminar por la salud mental.

Los jóvenes, procedentes de Canarias, Galicia, Andalucía, Melilla, Murcia, Cantabria, Valencia, Baleares y Castilla La Mancha, disfrutaron de la experiencia y cumplieron con el objetivo de unir los dos caminos, el de Gran Canaria desde Tunte hasta Gáldar y el gallego desde Samos hasta Santiago de Compostela. Por eso, al entrar en la plaza, aparecieron algunas lágrimas en sus rostros al sentir tanto orgullo, superación y emoción.

Banderas de la UD Las Palmas, de Canarias, de Melilla, de la Comunidad de Madrid... Al grupo no le faltaba nada para lucir y engalanar la plaza del Obradoiro.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Durante la jornada final se celebró también el mercadillo solidario del 'Camino de los Valores' en la Hospedería de San Martín Pinario, cuyos fondos se destinarán a entidades que promueven la salud mental.

Con la llegada al Obradoiro, el 'Camino de los Valores' cierra su novena edición marcada por la emoción, la participación y el compromiso social. Una vez más, la iniciativa demostró que todos pueden caminar juntos por un objetivo común y bajo un mismo camino.

Los participantes fueron recibidos por autoridades como el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santiago, Santiago Tadeo; el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa; la viceconsejera de Política Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agis; el padrino de honor de la asociación y creador del Xacobeo, Víctor Vázquez; los concejales de San Bartolomé de Tirajana, Ruyman Cardoso y Eduardo Armas y el exfiscal general del Estado, Julián Sánchez; además de la magistrada y presidenta de UP2U Project, Reyes Martel, que clausuró esta novena edición con un mensaje institucional de agradecimiento y compromiso con la juventud y la integración social.

Mención para los padrinos de honor de UP2U Project Depende de ti, la doctora Elisabeth Arrojo; la actriz y periodista, Miriam Díaz Aroca y el ex jugador de baloncesto profesional; Fernando Romay.

Noticias relacionadas

El ritmo no para en el 'Camino de los Valores': la segunda etapa ya es pasado

El ritmo no para en el 'Camino de los Valores': la segunda etapa ya es pasado

El 'Camino de los Valores' suma y sigue: la plaza del Obradoiro ya está más cerca

El 'Camino de los Valores' suma y sigue: la plaza del Obradoiro ya está más cerca

El 'Camino de los Valores' arranca con la primera etapa gallega

El 'Camino de los Valores' arranca con la primera etapa gallega

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  5. 5 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  6. 6 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta
  8. 8 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  9. 9 Tres emergencias y un negocio en expansión: la red de acogida de menores en Canarias
  10. 10 David Jiménez cumple su sueño en Australia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El 'Camino de los Valores' llega a Santiago: «No me lo creo, este año esto me lo dedico a mí»