El 'Camino de los Valores' suma y sigue: la plaza del Obradoiro ya está más cerca Los participantes recorrieron 15 kilómetros este sábado en una tercera etapa que salió de Portomarín y acabó en Palas de Rey, ambos municipios de la provincia de Lugo

Aday Martín Santana Santiago de Compostela Sábado, 11 de octubre 2025, 14:36 | Actualizado 14:45h.

El 'Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental' vivió este sábado una de sus jornadas más intensas con la tercera etapa del recorrido, que transcurrió entre los municipios de Portomarín y Palas de Rey en Lugo, Galicia. Con cerca de 15 kilómetros, los jóvenes demostraron una vez más que el espíritu de superación y el trabajo en equipo son la gasolina de esta experiencia.

Organizada por la asociación #UP2U Project – Depende de ti, que lidera la magistrada Reyes Martel, esta iniciativa tiene como principal objetivo promover la inclusión social. En esta ocasión el 'Camino de los Valores' está caminando por la salud mental.

Por este motivo, Esmeralda Gamo, colaboradora de la asociación Alusamen de Madrid, dio una charla a los caminantes sobre lo importante que es «no bajar los brazos» y «cuidar la salud». «Ustedes son unos referentes para mí. Espero que esta iniciativa dure muchos años», añadió.

En esta jornada, los caminantes atravesaron un entorno rural típico de Galicia, lleno de aldeas, explotaciones ganaderas y caminos rodeados de muros de piedra. El recorrido permitió descubrir algunos de los rincones más auténticos del Camino Francés, como el crucero de Lameiros, donde el alcalde de Monterroso, Eloy Pérez, que animó a los chicos y chicas a seguir con el camino.

Ya tienen en sus piernas unos 55 kilómetros completados del Camino Francés. A su llegada al municipio de Palos de Rey, Raquel Arias, diputada del parlamento de Galicia, y Alba Villasante, concejala de Servicios Sociales, recibieron a los participantes.

Por eso, al finalizar la caminata, las sonrisas y risas inundaron a los participantes. Las etapas más largas están completadas.

El 'Camino de los Valores' entra en su recta final. Este domingo se espera que los peregrinos tras una etapa corta de tan solo 5 kilómetros lleguen a la meta y afronten uno de los momentos más emotivos: la llegada a la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.

