El 'Camino de los Valores' arranca con la primera etapa gallega La ruta, que comenzó este jueves recorriendo la primera etapa entre Samos y Sarria, concluirá este domingo con la llegada a la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela

La segunda parte del 'Camino de los Valores', Caminando por la Salud Mental' ya es una realidad. Tras completar la primera fase en Gran Canaria, la IX edición organizada por la entidad #UP2U Project – Depende de ti, presidida por la magistrada de Menores Reyes Martel, viaja a Galicia.

Es un proyecto que se celebra por noveno año consecutivo y esta vez está centrado en la salud mental. La iniciativa fomenta la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad o con medidas judiciales, utilizando el Camino de Santiago como una herramienta para el compañerismo, la diversión, hacer deporte y salir de la rutina del día a día. En esta aventura participan jóvenes procedentes de Canarias, Galicia, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Melilla y Castilla La Mancha.

El itinerario seleccionado por la organización transcurre íntegramente por el Camino Francés, dividido en cuatro etapas, siendo este la ruta jacobea con mayor tradición histórica y la más reconocida internacionalmente. El Camino de Santiago desde Sarria es la sección más popular de todas las del camino. «Esta sección es ideal para aquellos peregrinos que quieran captar la esencia del Camino de Santiago», afirma la asociación.

Según los organizadores, más de 700 personas están participando en las actividades que se desarrollan desde junio de 2024 hasta enero de 2025. Antes de comenzar la marcha, en Samos estuvo presente Reyes Martel, magistrada de Menores en Las Palmas y presidenta de la entidad organizadora; María Jesús López, alcaldesa de Samos; Ruyman Cardoso y Eduardo Armas, los concejales de San Bartolomé de Tirajana y Claudio Garrido, alcalde de Sarria.

La primera etapa de esta aventura fue sencilla, aunque tuvo sus tramos de subidas y bajadas que provocó entre los jóvenes las primeras sonrisas y caras de sufrimiento. Eso sí, el ritmo fue tranquilo y había avituallamientos con comida y bebida para recargar fuerzas. Los primeros 14,5 kilómetros del camino ya estaban hechos. «Estamos encantados que fuese Samos el inicio de esta bonita iniciativa», comentó la alcaldesa de este municipio de Lugo.

En la segunda etapa, los jóvenes saldrán del municipio de Sarria con destino Portomarín, dentro todavía de la provincia de Lugo. El recorrido, de unos 20 kilómetros, tiene un perfil ascendente hasta prácticamente la mitad del camino, donde comenzará a ser más favorable.

El 'Camino de los Valores' acaba este domingo, una vez se completen las cuatro etapas en Galicia caminando unos 60 kilómetros en total. El mismo día se inaugura el 'Mercadillo Solidario del Camino de los Valores' en la tienda de la hospedería de San Martín Pinario. Todos los fondos recaudados irán destinados a aquellas entidades que desarrollen acciones a favor de la promoción de la salud mental, según informa la organización.