El ritmo no para en el 'Camino de los Valores': la segunda etapa ya es pasado Los jóvenes afrontaron esta nueva jornada del camino con una ruta de unos 20 kilómetros que transcurrió entre Sarria y Portomarín

Aday Martín Santana Santiago de Compostela Viernes, 10 de octubre 2025, 14:57 | Actualizado 15:26h.

La buena energía continúa en la IX edición del 'Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental'. Los participantes completaron este viernes la segunda etapa del itinerario, que los llevó desde los municipios de Sarria hasta Portomarín, en un recorrido de unos 20 kilómetros marcado por el esfuerzo, los sube y baja continuos y el contacto con la naturaleza.

Esta iniciativa de la asociación UP2U Project – Depende de ti, presidida por la magistrada Reyes Martel, sigue cumpliendo su objetivo: promover la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad o con medidas judiciales, a través del deporte, la cultura y la cooperación.

El trayecto, que unió Sarria y Portomarín, destacó por su belleza, propia de los paisajes rurales de Galicia. Los peregrinos atravesaron bosques, praderas y aldeas rurales antes de descender al valle del río Miño. La llegada a Portomarín estuvo marcada por la iglesia llevada piedra a piedra desde el Portomarín antiguo sumergido bajo las aguas del embalse de Belesar para presidir el nuevo pueblo.

El ambiente entre los jóvenes procedentes de diferentes puntos de España fue inmejorable. Risas, compañerismo y trabajo en equipo marcaron una jornada que dejó claro que el 'Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental' no es solo un reto físico, también es emocional. «Venga, vamos, un último esfuerzo que ya no queda nada», le decía un menor canario a otro compañero de Galicia mientras subían uno de los últimos repechos.

Al ser una de las etapas más largas, el tiempo para completarla fue de alrededor de 7 horas. A la llegada a Portomarín estuvo presente Pablo Rivas, alcalde de la localidad situada a las orillas del río Miño, acompañado por la magistrada y presidenta de la asociación Reyes Martel. «A partir de ahora este pueblo también será el de ustedes. Gracias a la organización por la labor que hacen todos los años», afirmó Rivas en la plaza Conde Fedosa.

«Venimos desde el camino de Gran Canaria y ya estamos cerca de la meta. Todos somos familia aquí. El camino no termina aquí. Se inician encuentros y experiencias a partir de ahora», expuso la magistrada tras la llegada de la expedición. Los jóvenes ya piensan en la tercera etapa, que llevará a los participantes desde los municipios de Portomarín hasta Palas de Rei, inmersos todavía en la provincia de Lugo.

La edición 2025 tuvo una primera fase en Gran Canaria, con el recorrido del Camino de Santiago insular entre Tunte (San Bartolomé de Tirajana) y Gáldar.

Además de reafirmar los valores que dieron origen a UP2U Project – Depende de Ti, la iniciativa ha estrechado lazos entre Gran Canaria y Galicia: una delegación gallega visitó la isla y fue recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, entre otras autoridades.

