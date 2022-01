La Bahía de El Confital se queda a las puertas de lograr la designación de reserva mundial de surf Save The Waves Coalition, entidad que otorga la distinción, recuerda lo complejo de lograrla y anima a seguir trabajando en el objetivo

La aspiración de la Bahía de El Confital de convertirse en reserva mundial de surf tendrá que esperar. Save The Waves Coalition, entidad que otorga la designación, comunicó la semana pasada a la Concejalía de Ciudad de Mar del Consistorio capitalino que no ha prosperado su candidatura para lograr este reconocimiento para un paisaje natural privilegiado que comprende una superficie marina de 634,37 hectáreas, entre la punta de Guanarteme y el denominado zoco del Confital, y está declarado Lugar de Interés Comunitario por la Comisión Europea.

En una carta remitida por Trent Hodges, gerente de Programas de Conservación de esta organización no lucrativa de Estados Unidos -que trabaja para la protección de los ecosistemas de surf a escala global y promueve el conocimiento de esta práctica y los beneficios medioambientales, sociales, culturales y económicos de las olas- se comunica que «después de mucha deliberación, el Vision Council tomó su decisión y El Confital, Gran Canaria, no fue seleccionado como la próxima Reserva Mundial de Surf para este año».

Hay que recordar que la solicitud inicial presentada desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se dio a conocer en junio de 2021 coincidiendo con el Día Internacional del Surf, fue aprobada por la organización Save The Waves Coalition al entender que cumplía con los criterios mínimos de World Surfing Reserves (WSR).

En agosto del pasado año, desde el Ayuntamiento se anunció que la ciudad se encontraba inmersa en la elaboración de un expediente que sustentara la candidatura y que estaba previsto que se presentara en el mes de septiembre.

Finalmente ese documento, que se confeccionó con la colaboración del sector del surf así como de personas y colectivos vinculados de manera muy directa a la Bahía de El Confital, no ha logrado alcanzar el objetivo que se marcó el área de Ciudad de Mar.

En cualquier caso, desde Save The Waves Coalition se recuerda al Consistorio capitalino que este primer tropiezo no significa que la candidatura no tenga posibilidades en un futuro y que se trata de una carrera de fondo. Así Hodges recoge en el escrito que ha remitido que «como hemos mencionado, el proceso de WSR es muy competitivo y muchos aspirantes solicitan durante varios años» esta distinción, «y continúan refinando sus solicitudes y su visión antes de ser finalmente seleccionados».

De hecho, el gerente de Programas de Conservación de Save The Waves Coalition lanza un guante a la ciudad en su carta y le ofrece el apoyo de la organización que representa de cara a mejorar el trabajo desarrollado, en caso de que se plantee volver a aspirar a esta distinción para el referido espacio. «Si bien la solicitud no tuvo éxito este año, es posible que haya más oportunidades en el futuro y Save The Waves estará feliz de brindar algunos comentarios para ayudar a guiar los próximos pasos», expone.

Este ofrecimiento ha sido muy bien recibido desde el Ayuntamiento y fuentes autorizadas de Ciudad de Mar confirman que «el mes que viene» se celebrará esta reunión con representantes de Save The Waves Coalition. Y señalan que si bien no se descarta volver a postularse para este reconocimiento, sí se quiere calibrar las posibilidades reales de conseguirlo ya que la Bahía del Confital, a diferencia de otros destinos con esta certificación, está en un entorno urbano.

Hay que recordar que en la actualidad hay 11 espacios considerados reserva mundial de surf por Save The Waves Coalition: Malibú y Santa Cruz, en California; la costa de Ericeira, en Portugal; la playa de Freshwater; la bahía de Noosa y Gold Coast, en Australia; la playa de Huanchaco, en Perú; la isla de Todos Santos, en Baja California; la playa de Guarda do Embaú, en Brasil; la costa de Punta de Lobos, en Chile; y Playa Hermosa, Costa Rica, que la logró en septiembre de 2020. El lugar que se sumará a este grupo tras ganar la designación de 2021 aún no ha sido anunciado por la organización.

Desde el Consistorio se entiende que el trabajo realizado para la candidatura supone un paso adelante para continuar aunando esfuerzos «de cara a lograr la excelencia del destino de surf».