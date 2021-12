El Ayuntamiento cierra este viernes el plazo para que los ciudadanos paguen seis impuestos y tasas

Si no ha pagado sus impuestos, sepa que este viernes se acaba el plazo para hacerlo. Si no cumple con sus obligaciones tributarias, a partir del sábado el Ayuntamiento le pasará un recargo del 5% por no haber abonado en plazo. Son seis los impuestos y tasas que debería haber saldado ya: el de Bienes Inmuebles o catastro, el de Actividades Económicas y el de circulación, así como las tasas de vados, publicidad y cajeros automáticos. Y no olvide que si pasa el tiempo, el recargo sube hasta el 10% y puede acabar en el embargo de la cuenta.

El año pasado, un total de 50.520 contribuyentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o catastro no pagaron dentro del periodo voluntario, de ahí que sufrieran, al menos, una penalización pecuniaria. Lo mismo le pasó a 61.555 contribuyentes respecto al Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica; a 1.568 del Impuesto de Actividades Económicas; y a treinta por la ocupación de la vía pública con cajeros automáticos.

Si no quiere que le pase esto, sepa que debe obtener el recibo y pagarlo, ya que desde hace dos años el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no le manda el recibo a su casa.

Recibo y pago

El Consistorio capitalino recordó este jueves, a través de una nota de prensa, para obtener la carta de pago existen tres vías diferentes: en la web municipal http://www.laspalmasgc.es/es/online/pago-y-obtencion-de-recibos-on-line/; a través del 010 -con el coste de una llamada metropolitana- o del 928 446 000 si llama desde fuera del municipio; o bien en los quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales de León y Castillo, 270, y en las oficinas de distrito, eligiendo el botón Impuestos y Tasas.

Con el recibo en la mano, puede pagar con su tarjeta de crédito por medio de una llamada al 010; en la web antes mencionada; en los propios quioscos digitales en los que se obtiene el documento de pago; o por medio de los cajeros automáticos de Banca March, Banco Santander, Banco Popular, Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cajamar y Cajasiete.

Los tributos Catastro. Se había previsto un ingreso de 83,67 millones de euros, pero al final quedará en 81,08 millones de euros.

Circulación. Se contaba con unos ingresos de 15,31 millones de euros, que se rebajan hasta los 14,77 millones.

Actividades económicas. Los ingresos esperados eran de 13,48 millones, aunque los derechos reconocidos serán finalmente de 13,19 millones.

Vados. Aquí las previsiones (1 millón) se ven superadas por los derechos (1,04 millones).

Este es el momento del año en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibe más ingresos porque la mayor parte de los ciudadanos no tienen domiciliado el recibo. Hay que tener en cuenta que el 59% de los contribuyentes del IBI tiene que tomarse la molestia de obtener el recibo y pagarlo; en el caso del impuesto de circulación este porcentaje alcanza el 82%; en el Impuesto de Actividades Económicas, el 67%; en la tasa de vados, el 56%; y en la de ocupación de la vía con cajeros automáticos, en el 42%.

Hasta octubre, el Consistorio había recaudado solo 9,15 millones de euros en impuestos directos (un 7,24% de los 126,36 millones previstos) y 4,81 millones (un 40,1% de las previsiones de casi doce millones) en cuanto a tasas. Estos datos, no obstante, obran en un documento que está siendo revisado en estos momentos y que todavía no ha sido aprobado por el Ayuntamiento.

Para el año que viene se ampliará el periodo voluntario de pago en algunos impuestos como el catastro o el de actividades económicas; y se volverá a la normalidad prepandémica en otros casos, como vados o el de circulación, lo que supondrá una reducción del periodo de pago con relación al calendario en vigor.

El nuevo calendario tributario de 2022 fija el periodo de pago del IBI, IAE, las instalaciones publicitarias, la basura comercial y los cajeros entre el 27 de julio y el 30 de noviembre. En cambio, el de circulación y los vados irán del 7 de marzo al 6 de junio.