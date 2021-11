Un mes para pagar los impuestos sin recargo

Será el próximo 3 de diciembre. Ese día es el límite que tiene usted para pagar los impuestos municipales, básicamente el catastro y el de circulación, que son los que tienen los dos mayores censos. Este año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tampoco le enviará el recibo a su buzón, de ahí que tendrá que obtenerlo y luego pagarlo.

Es importante que no se despiste y no deje pasar la fecha. Si el 4 de diciembre no tiene el catastro ingresado, le empezarán a cobrar el primero de los recargos establecidos por la norma, que es del 5%. Eso significa que si usted tiene un recibo medio de unos 162 euros, al final lo que tendría que pagar sería 170 euros por hacerlo fuera de plazo. Y no olvide que si pasa el tiempo, el recargo sube hasta el 10% y puede acabar en el embargo de la cuenta.

El año pasado, un total de 50.520 contribuyentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o catastro no pagaron dentro del plazo, de ahí que sufrieran, al menos, una penalización por ello. De acuerdo con las cifras facilitadas por el área de Hacienda y Economía, esto supuso un total de 6.694 más que los que hubo en 2019, cuando sí se envió la notificación a los domicilios. Los recibos del catastro no abonados dentro del plazo estipulado representaron en 2020 en torno a un 19% de los 260.463 que componen el censo del impuesto.

Las domiciliaciones IBI. El problema de las notificaciones no afecta a quienes tienen el pago domiciliado. En torno a un 41% de los contribuyentes del catastro (algo menos de 107.000) están en esta situación.

Circulación. En torno a un 18% de los contirubyentes tiene los recibos domiciliados. Son algo menos de 42.000.

Actividades Económicas. Poco más de 1.900 recibos están pasados al banco, lo que supone un tercio del total, aproximadamente.

Vados. En este caso, el 44% de los documentos de pago están domicilados. Son algo menos de 4.000.

Cajeros automáticos. En esta tasa, el 58% de los contribuyentes tienen los recibos domiciliados, lo que supone algo más de setenta. Es el único tributo en el que las domiciliaciones son mayoría.

El del IBI no fue, sin embargo, el de mayor número de recibos que pasaron de plazo. En el caso del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica, los recibos que no fueron pagados a tiempo alcanzaron los 61.555, de un total de 233.161 (26%); en el Impuesto de Actividades Económicas, la cifra se quedó en 1.568 del total de 5.811 (27%); en lo que respecta a los vados, la cifra alcanzó un 13%, afectando a 1.144 de los 9.074 registrados; y en el caso de la tasa por la ocupación de la vía pública que generan los cajeros automáticos, solo hubo 30 recibos que no se abonaron en tiempo, de los 126 que componen el censo (24%).

El año pasado el origen de la ausencia de notificaciones hubo que buscarlo en la deuda que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantenía con Correos -en torno a un millón de euros- debido a que el contrato se había acabado y estaba en precario. Desde entonces, se ha podido sacar a licitación un nuevo concurso del servicio postal de notificaciones administrativas que ha sido adjudicado a Correos tras un procedimiento negociado y sin publicidad. Sin embargo, el contrato no ha sido firmado todavía porque está en fase de espera por si se presenta algún recurso. A ello se suma el hecho de que el procedimiento de remisión de cartas normales, que es de libre concurrencia, está todavía en fase de licitación.

Así las cosas, desde el Consistorio se explica que el proceso de pago del IBI y de otros impuestos se hará «igual que el año pasado», según un portavoz del grupo municipal de gobierno.

Cómo obtener el recibo

¿Y esto qué significa? Pues que usted, como contribuyente, si no tiene los impuestos domiciliados, tiene que sacar su recibo y pagarlo. Y para eso existen dos vías: la telefónica y la telemática.

Si opta por la primera, tiene que llamar al número 010 (o al 928 446 000, si lo hace desde fuera del municipio capitalino), identificarse y dar una dirección de correo electrónico para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda mandarle el documento.

En cambio, si lo hace a través del ordenador y no tiene identificación electrónica, debe entrar en la web 'www.laspalmasgc.es', seleccionar 'Sede Electrónica' -una pestaña que está en la parte superior derecha- y luego 'Pago y Consulta de Recibos', que está también en la parte superior derecha. Una vez en la nueva página, haga click en la pestaña 'Obtención de recibos para realizar el pago' y, después, pinchar en el enlace 'Obtener documento de pago', que le remite a la Oficina Virtual Tributaria. En la ventana que se abre debe teclear su DNI, elegir el tipo de impuesto que quiere pagar y, en el caso del IBI, la referencia catastral que puede encontrar en el recibo del año pasado. Con eso, ya obtiene el documento de pago.

Ahora le queda abonarlo. Para ello, puede hacerlo por teléfono, dando el dato de una tarjeta bancaria y la dirección de correo electrónico para recibir el justificante del pago; o bien por medio de la pasarela de pago de la Oficina Virtual Tributaria, en caso de que tenga identificador digital, como DNI electrónico, firma electrónica o clave segura de usuario; en la web municipal, en la pestaña 'Pago de recibos' y en el enlace 'Pagar con número de código de barras' donde ha de introducir el número del código de barras que tiene el recibo que ha obtenido en el Ayuntamiento; o también puede pagar en los cajeros automáticos de La Caixa, BBVA, Banco Santander, Cajamar-Caja Rural, Cajasiete o Banca March.