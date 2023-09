El Ayuntamiento busca una salida negociada con el Estado para el destino del Canarias 50

«Ayúdennos, no nos dejen solos»

El debate sobre el Canarias 50 contó con la participación de un vecino, Raúl Morales, que reside en La Isleta desde hace 20 años. Este isletero, de origen americano, dijo que «desde que el Canarias 50 se usa como centro de migración hemos tratado de vivir con ellos, pero se adueñaron de aceras, calles y parques, que usan para robar, pelear, drogarse...».

«Estamos cansados, no estamos en contra de la inmigración, sería ilógico que lo dijera yo, cuando La Isleta me acogió y el país me abrió las puertas..., lo que pedimos es que nos den los que nos prometieron», prosiguió Morales, «estamos faltos de parques, centros deportivos, un lugar para mayores... que no se quede solo en palabras. Ayúdennos, no nos dejen solos».

La alcaldesa, Carolina Darias, aseguró que Raúl Morales es «un ejemplo de que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad solidaria y de acogida».