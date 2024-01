Investigan a un sobrino de la víctima de Mogán

«Estoy muy orgulloso del cariño de mi pueblo a mi hermano»

Esteban Jiménez, hermano de Pedro Ulla, no tenía este miércoles sino palabras de agradecimiento a los vecinos de Playa de Mogán y al sentido homenaje que le dedicaron en la concentración de la noche de este martes. «Estoy muy orgulloso del cariño de mi pueblo a mi hermano», aseguró Esteban, que en aquel acto sacó fuerzas de donde no las tenía para dirigirse a todos los presentes. «Sabía que iría gente, pero no esperaba tanta». El mérito es de su hermano Pedro, un vecino entrañable conocido por su simpatía y por su carácter servicial. Ayudaba a quien se lo pedía, sobre todo a los mayores del barrio. Le gustaba hacer mandados y era habitual verlo con su carrito en el que le llevaba la basura a los restaurantes y tiendas de la zona. Y luego manejaba expresiones curiosas como la de 'niño fino' con la que muchos que le conocían han inundado estos días las redes sociales. Desde este miércoles Playa de Mogán vela sus restos mortales en el tanatorio. «Donde está ahora mi hermano llevará a todos sus vecinos en el corazón», dijo Esteban el martes.