Reunión del comité local del PP de Santa Lucía de Tirajana que respaldó a su presidente, Sergio Vega. / C7

El PP insular aclara que ya no está en el gobierno de Santa Lucía Ángel Sabroso, secretario general del partido en Gran Canaria, subraya que el presidente del comité local no tiene autonomía propia para no seguir las directrices de la formación a la que pertenece